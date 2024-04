Zlata Hrvoj Šipek potvrdila za N1: Izbor šefa USKOK-a ostavlja Turudiću

Podijeli :

Glavna državna odvjetnica Republike Hrvatske Zlata Hrvoj-Šipek odgovorila je konačno na upit N1 o čelnoj osobi USKOK-a, elitnog tužiteljskog ureda koji je već godinu dana bez izabranog šefa.

Naime, 20. travnja prošle godine s mjesta ravnateljice USKOK-a odstupila je Vanja Marušić, pritisnuta bizarnom aferom koja je izbila nakon prometne nesreće njezinog službenog vozača.

USKOK bez izbranog šefa

Nakon toga glavna državna odvjetnica imenovala je kao obnašateljicu ravnateljice USKOK-a Željku Mostečak. Iz DORH-a su tada stigle glasine da je Mostečak, koja je inače zamjenica u DORH-u, pristala voditi USKOK samo šest mjeseci.

USKOK točno godinu dana nema izabranog šefa. Ostavlja li Zlata Hrvoj Šipek to svom nasljedniku Turudiću?

Doista, pred istek tih šest mjeseci bio je raspisan natječaj za ravnatelja USKOK-a, no na njega se nije javio nitko. Mostečak je nastavila voditi USKOK.

N1 je pred istek i drugih šest mjeseci pitao Zlatu Hrvoj Šipek hoće li biti raspisan novi natječaj za ravnatelja USKOK-a i kakav je točno status Željke Mostečak. Ni nakon četiri ponovljena upita nismo dobili odgovor, već se glavna državna odvjetnica oglasila tek nakon što smo o neizvjesnoj sudbini čelne osobe USKOK-a objavili tekst.

Evo što su nam sada konačno poručili iz DORH-a.

Sve ostaje Ivanu Turudiću

“Glavna državna odvjetnica je 20. travnja 2023. donijela odluku kojom je Željku Mostečak, zamjenicu glavne državne odvjetnice, ovlastila za obnašanje dužnosti ravnateljice USKOK-a do imenovanja ravnatelja USKOK-a”, naveli su. Drugim riječima Mostečak će voditi USKOK sve dok ne bude raspisan novi natječaj i na njemu izabran novi šef.

Na pitanje o raspisivanju natječaja Zlata Hrvoj Šipek sada službeno kaže da će ga prepustiti novoimenovanom glavnom državnom odvjetniku RH.

To je, kao što je poznato Ivan Turudić, čije je imenovanje podiglo veliku buru u javnosti. Saborska oporba čak je organizirala prosvjed protiv njega, a on je prisegu položio iako dužnost još nije preuzeo. Na čelo DORH-a trebao bi doći 27. svibnja ove godine. Do tada DORH vodi Zlata Hrvoj Šipek, a Turudić nema nikakvih ovlasti. “Imenovanje ravnatelja USKOK-a bit će prepušteno novoimenovanom glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske”, zaključuju iz DORH-a.

