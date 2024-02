Veliki intervju Milanovića za N1: Turudić još uvijek može biti zaustavljen

Podijeli :

Predsjednik Republike Zoran Milanović u Točki na tjedan s našom Natašom Božić Šarić razgovarao je o izboru Ivana Turudića za novog glavnog državnog odvjetnika, o sigurnosnim provjerama, svojoj političkoj ostavštini, izborima i brojnim drugim temama.

Dugo nisam ovako razgovarao u ovom formatu, ono što imaš kažeš pred kamerama. Možeš diktirati i ritam, ali očito stvari treba ponoviti, započeo je Milanović.

Zašto je izbor Turudića nacionalna katastrofa i najniži trenutak hrvatske politike otkad se bavite politikom?

Drama ima razne forme. Ovo je katastrofa, ima elemente tragedije ali bez onog što na kraju bude katarza. Takvi cinici, ljudi, političari neće se suočiti s istinom, zato to ima elemente tragedije. Ovakva razina srozavanja, gdje se jednog bukača gura na čelno mjesto represivnog aparata je nezabilježeno u Hrvatskoj.

Država nije prepoznala ovo što govorite.

On i njegovi promotori su bili jači, ovo je još uvijek prilika da se zaustavi, nije još položio prisegu. Jedno je nekog udaljiti iz sustava, to je teško, ali drugo je zaustaviti ga, njega i njegove sponzore.

Zašto to niste riješili 2015.?

On je tad bio predsjednik županijskog suda i uskočki sudac, nije išao naviše. Kako je došao do tog mjesta, pitajte njegove sponzore, na kraju je postao predsjednik županijskog suda valjda dva tjedna prije nego što sam ja postao premijer. Respektabilna karijera? oprezno s tim. Vrlo često se napreduje po vezama. Provincijski sudac, kako je izabran i preraspoređen preko noći? Nije to nikakva karijera.

Bio sam predsjednik Vlade… USKOK i DORH traže pomoć SOA-e jer ne vjeruju županijskom sudu kojem je predsjednik Turudić. To što SOA sazna nije dokaz na sudu. Jedini tko je to mogao učiniti 2015. je bio USKOK. UUSKOK je morao za to tražiti nalog županijskog suda da se počne baviti Turudićem, a tko je bio predsjednik? Umjesto da telefonski, umjesto ponijele su me emocije, da kaže ‘ne mogu s tobom razgovarati’. Trebalo je proći tolčiko godina da se eto ja slučajno sjetim i nečega i pokušavam obaavijestiti njegovog mentora Plenković i u njemu je sav problem.

Kada ste Vi doznali da se Turudić s Mamićem vozikao, 2015.ili sada?

Za Rimac nisam znao, za ovo sam znao 2015. Ajde da riješimo 2015. Mamić je izašao iz pritvora. Ono što je prikupila SOA nema karakter dokaza u psotupku. Moj ministar pravosuđa nije ni znao za to, znao sam ja.

Plenković pita zašto mu dostavljate takva saznanja uoči glasanja?

To su izgovori lopova. Turudić nema sigurnosnu provjeru, on ima provjeru iz 2019. za uskočkog suca, temeljnu provjeru. Kako je prošao tu nakon štose znalo za nedopuštene radnje? E o tome ćemo morati razgovarati post factom, i s premijerom. Nije moguće ni logično, za povjerovati da se to nije znalo i da to nije trebalo ući u materijale tijekom zadnje provjere. Kako to nije dato na znanje Vrhovnom sudu? Turudić laže, laže, Plenković laže, izmšljaju. U jednom danu laže dva puta. Kaže ide nova provjera? Kakva? Do kraja dana kaže nema. Onda se javi stručnjak za kamione Olja Butković, jazbinar koji je tamo kartao… Ove stvari imaju elemente sluđivanja.

Sve je u zakonu. Sad ćemo čitati. Čovjek koji ne radi u sustavu javio se na javni poziv koji je raspisalo državnoodvjetničko vijeće na koji su se javila 4 kandidata. Potpisao je suglasnost da će proći novu provjeru. Žuri se da se izabere… Jedan od uvjeta koje je DOV postavio: kandidat koji ne obnaša državnoodvjetničku dužnost mora priložiti suglasnost vlastoručno potpisanu. Analogijom, prema Zakonu, može se imenovati osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete, to su ovi. Dakle, stvari su jasne, DOV administrira za Vladu, prikupljaju podatke. To dolazi Vladi, oni su zadnja instanca.

Butković kaže da se bojite Turudićem?

On, koji je kartao s Turudićem u Slovenskoj. On je bio gost. Ja sam bio u solidnim odnosima s Dragaonm Kovačevićem, dok sam bio niko ništa, nisam bio premijer. Kovačević je doprinio tome da HNS u 2017. promijeni stranu, odmaetne se u koalicije, ja sam ih uveo u Sabor, i da pređe HDZ-u. Zašto? jer je bio glavni direktor Janafa. Svi su tamo nalazili mjesto, i Jakov Kitarović. Većina tih ministara su smijenjeni, ostao je Butković. kad je već rekao da imao pitanje za mene, pitaj. Ja sam predsjednik, zašto bih se trebao bojati probisvjeta koji nema nikakve ovlasti nada mnom?!

Kroz mjere Rimac je prošla jedna Koprivnice… Ako nekog pratite pola godine. Kovačević je moj dobar znanac. I to je to. Za razliku od ovog lažova (op.a Turudića) da ne zna Rimac. Sociopatski laže zastupnicima. Dva dana kasnije vidimo da su dobri prijatelji. I zato je objavljeno. Kad su čuli da laže besramno, i to je vrijednost curenja informacija.

Što može Turudić?

Može što hoće, dajete lisici da čuva kokoške. Turudić nije položio prisegu a već mijenja zakone. Mislim na lex AP. To su podaci koji postoje, prikupljeni u istrazi, koji nam govore sva čudna svjeta, o Miliću, o nizu ljudi, javnost ne bi saznala koliko su prljavi da nema tog curenja, to je interes javnosti. To da ju je Turudić pozivao doma kad je sam, to je gadljivo, ali time se pokazuje da su bliski ljudi. Odmh on ukida ured europskog tužitelja.

Zašto se nije čekalo da prođu izboru? DOV je pokrenuo proceduru. Međutim, to ne obvezuje Plenkovića da išta napraviti, može reći ‘pričekat ćemo’, može reći Turetu ‘javi se, ne javi se’. Sigurnosna provjera treba. Mogu zamisliti da su dva kandidatat zapela za oko premijeru, i onda ih obojicu moraš provjeriti, kakav bi onda bio izgovor? Bi li izgovor isto bio, nema tko, ajmo, idemo. Svaka čast onima koji su glasali za njega. Onaj tko je u stanju reći ‘čuj stari, koalicija’… Ti ljudi imaju neprepoznatljivu društvenu odgovornost da to forenzičari ne mogu naći.

Što vi sad možete?

Ništa. Sad ništa. Ovo neće prestati, proganjat ću ih. Moja dužnost je da bdijem nad funkcioniranjem sustava i pravnog poretka. Ovdje se bira čovjek koji će sutra hapsti i kojega se sada prepoznaje kao voditelja reda. Taj isti čovjek je zamalo postao predsjednik Vrhovnog suda. U zadnjem trenu se nešto dogodilo da je Kolinda Grabar Kitarović odustala od njega. Onda su sprtljali Sesu u dva dana, nikakve javne rasprave nije bilo, dilema…

O ovom se ne smije prestati govoriti. Turudić je nelgalno i protuzakonito izglasan u Saboru. Mora biti provjerena sigurnosna provjera i to je ultimativni cilj. Plenković konstantno laže i sad se izbezumio i to više ne liči ni na što. Treba biti strpljiv.

Ja se umoriti i umiriti neću. Čak i ako dođu veći umovi od Butkovića, spreman sam na skromni obračun.

Hoćete li se kandidrati na parlamentarnim izborima?

Ja da se kandidiram? Kako, ja nemam stranku, listu. Jasno je da mi je bliži DP od HDZ-a deset puta jer još nisu napravili takve ludorije.

Hoćete li se pridružiti prosvjedu?

Ne idem na prosvjede, ne pišem Ustavnom sudu…

Što vi mislite kada će se vladajući odlučiti za izbore?

Sada, svi procjenjuju. Mislim da hoće, sve ukazuje na to.

Sjednicu vijeća za nacionalnu sigurnost sam predložio, to nije ni prokomentirano. Mi se već treću godina ne nalazimo, jer ne želi da sustav funkcionira. On ne želi niti ambasadore postaviti. Tuđman je bio veći demokrat od Plenkovića, i Sanader. Sanaderovo vrijeme je bilo doba nevinosti. 30 ministara je otišlo, smijenjeno…

Imali smo jednu rotaciju na početku mandata, da u Beograd ide jedan kandidat, to je zajednički potpis. Jesi siguran da je najbolji kandidat? Da. Dobro.

Hrvatska je i dalje socijalni slučaj Europske unije i na to smo jako ponosni. Ove stvari leći će u korito, ali šteta je ogromna, ovo je pedofilija, ovo je nastrano.

Postoji li nedoumica u proceduri kad je riječ o predaji vlasti?

Ne znam… Da se vratim na pol pedofiliju, to je hipoerbola. Ako nekom želiš privući pažnju, možeš se skinuti do pasa, možeš govoriti činjenicama, ali i hiperbolama. Plenkošenko, totalna pokornost u HDZ-u, kao sekta.

Ako nitko ne bude imao jasnih 76 nakon izbora što ćete?

Bit ću strpljiv. Ako se proviju ustavni rokovi, tek kad se probiju, a ne kao 2015., tek kad prođu, onda će se postupati po slovu Ustava. Jesam li ikad dao naslutiti da bih se ponašao drugačije.

Idete li po novi mandat?

Kad odlučim, ako odlučim, reći ću. Dodjela mandata, jasno sam rekao kako ću se ponašati u takvoj situaciji. To je totalni kontrast u odnosu na to kako se Plenković ponaša ‘ja mogu sve’. To je razlika.

Hoćete li se konzultirati s Plenkovićem?

S čovjekom koji izbjegava ustavne dužnosti… Koji je smisao razgovora s njim, da ga pitam što mu više odgovara? Odlučit ću po savjesti i iskustvu. Ovo je grozno a se izbori tako naguravaju jedne blizu drugima. Gdje je problem da se ide na izbore početkom 9. mjeseca? Ti stvari narihtavaš po svojim potrebama. On će raditi tako da napravi ono što mu najviše odgovara.

Ali kad su došli probisvijeti, ne ide drukčije, ja nikad nisam nikome rekao da je smeće. Rekao sam opušak, to je drugo. Opušak ima svoju funkciju, smeće je smeće, smeće je dehumanizacija, opušak je status.Ti si opušak jer si dopustio da te drugi puše.

Pred nama su EU izbori, očekujete li stabilizaciju?

EU je u ozbiljnoj krizi, treba joj biti lojalan, fantazirati o jačanju Europe, gdje bi se RH morala još više reducirati, to treba odbiti od praga metlom čeličnom. Ne može. Koji dio mog ne ne razumiješ? Nećemo sudjelovati da bilo koje pravo, naše pravo, kao zlatni metak ili ogrlicu koju si naslijedio od babe, to je ne daješ od sebe. Onaj put koji smo kao nacija iskusili u tvorbama u kojima smo bili protiv svoje volje… To su blesave i opasne ideje, pravo veta ostaje pravo svake članice, i za nadati je da se neće zlorabiti.

Može li tad EU biti efikasna ako netko može stopirati odluku?

EU nije država. Nema budućnosti. Ona nije savršena, ali je održiva. Ne grabiti dalje. Kako ćemo biti više Europa? Želimo biti Hrvatska. Znam da grupe ljudi ne mogu preodgojiti, alči to neki tikvani u Bruxellesu ne razumiji.

Svakom normalnom je bliži DP nego HDZ, to ne znači da bih glasao za njih, nisu kompromitirani, dotle smo došli. Ali EU, što nemamo iskustva iz Jugoslavije… Non stop se nešto mijenjalo prilagođavalo, ustavi i temeljni akti su normalni i donose se da bi trajali. U EU, još se sarma nije ohladila mota se nova.

Iz te arogancije proizlaze problemi. Ljudi imaju ponos i identitet. Ja ne pratim politiku tih ljudi u Bruxellesu. Razgovaramo. Status Hrvata u BiH je ispod svih razina što se njima radi, tu je uloga Plenkovića kukavička. Ta europska birkoracija, pojma nemaju i puni su predrasuda. Kako je moguće da ja u interesu Hrtvata u BiH, razgovaram sa svima s kojim mogu, razgovaramo s Dodikom, onda se dignu, a kad Čović onda je to dobro – to je licemjerno.

Potencirate na Plenkovićevu europsku karijeru.

Želi biti nešto važno, nakon ovog, ja ne gledam nakon ovog, u politici nema zagrobnog života, svatko si grob mora iskupat ovdje. Ja sam 2014. mogao ići u Bruxelles za potpredsjednika EK, to bi bilo zgodno. Ja sam na sred manadata moga reći, ja sad idem dalje i uživat u šplodovima rada ili nerada, ja to nisam napravio. Vlast je bila čista. Ne može se ni uspoređivati ovo i ono. I ne dobijete izbore, izvaraju te prvo…

Prijeti li nam sukob NATO-a i Rusije?

To su budale, ne paze što govori. Što se misli napadom Rusije na NATO? NATO ima sto puta veći BDP. Ali realno, Rsuija je toliko slabija od nas da bi svaki pokušaj napada bilo samoubjstvo, ali namjerno se ljude truje i plaši, a istovremno s radi nešto još gore. Ukrajina se implicira kao poražena strana. Kako bi Rusija napala nekog ako nije Ukrajinu riješila?

Taj Rutte, bio je tu prije dva tjedna, htio se naći sa mnom da lobira za svoj položaj glavnog tajnika.

Kolinda Grabar Kitarović nema šanse?

Ovo je ozbiljan razgovor. Rutte je kandidat, on Amerikancima odgovara.

Plenković kaže da ste kandidat Rusije za glavnog tajnika NATO-a.

Ja sam Kasparovu dodijelio hrvatsko državljanstvo i to 2014. kad su Rusi ušli na Krim, to je bila moja poruka Putinu. Gdje je bio Plenković u to vrijeme? Ja govorim ono što vidim, ne mogu ne vidjeti stvari koje sam vidio kao premijer.

Sad sam na strani mira. Rat mora završiti. To govori Orban. Nebitno je što govori Putin. Rusija je prevelika. To je interes sigurnosti, to oni tako vide, mi ne vidimo, zapad. Interes zapada je da u toj državi bude stabilna vlast, je li demokratska ili liberalna, o tome normalan čojek ne razmišlja. Ovo je pitanje života i smrti. Zapad je pokušavao 10 godina svrgnuti Putina. Ja sam za to navijao, meni je bilo fora. Posljedice, gledate ih…

Uvođenje vojnog roka u Hrvatskoj?

Bio je neki dan ministar da donese nalog, sad pred izbore… Potrebno je jačanje profesionalne vojske. Sad vojni rok. Dobro. Ne ulazim u te priče da bi bilo dobro odgojno da se mlade muškarce makne od matere, to su gluposti. Nije moguće. Imamo Ustav. Prigovor savjesti, savjest mi priječi, doviđenja.

Vojna sprema koja nama treba.

Nama treba profesionalna vojska. Ovo je najopakije vrijeme za te razgovore, tu namjere nisu dobre. Ništa se od toga ne može provesti bez Vrhovnog zapovjednika. Taj zakon će biti mrtvo slovo na papiru ako se prije toga ne konzultiraš s vrhovnim zapovjednikom. Anušić je došao, prisilno civilizirano za razliku od one spodobe, s nemogućim zadatkom kod mene na razgovor. Mi nismo nikad ukinulo dobrovoljno osposobljavanje, to svi znaju. Ajde dođite i vidite koliko se ljudi postroji. To je neprovedivo, dok Ustav dopušta svakom da kaže ‘ja ne bih’, nema smisla. Ali to je nalog Plenkovića, ministru ne bih bio u koži, nije jednostavno. Neprovedivo je bez vrhovnog zapovjednika.

Koja je Vaša ostavština?

Borba protiv organiziranog političkog reketa, i za Hrvatsku prepoznatljivi suverenitet.

Krenuli ste od ljevičara prema desničaru?

Što pobogu… Tko će se zauzeti za prava Hrvata u BiH, ako ne ja. Ja imam rezervu prema HDZ-u, to je stranka osuđena za kriminal.

Kome se obraćate kad zovete na otpor?

Turudić nije smio na glasanje. Je li kasno? Ne. Može se vratiti i napraviti provjeru. Rekao je da ide nova provjera. Koga. Laže. Zakoni su jasno, još nije položio prisegu bez provjere. Zašto Sabor ne bi vidio da je zakon prekršen. Sabor je doveden u zabludu.

Hrvatskoj javnosti, da ljudi čuju. Sabor je izrekao svoju volju, koliko puta je Sabor mijenjao zakone koje je donio? Ne možeš postati državni odvjetnik bez sigurnosne provjere, a ja ću učiniti sve da ta provjera bude stvarna. Ne tako da kažem što da stave… Neću im ja to narediti. Ona je namjerna eskivirana, da je rađena ušla bi korespodencija s Rimac. To bi sve agencija trebala dati naručitelju, naručitelj je Plenković. Da nema mene, da nisam bio premijer 2015., to bi prošlo neopaženo.

