Milanović o HEP-u: To je kao da ti izbijem oko i kažem “Bog ti je dao dva”

Predsjednik Zoran Milanović je kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovao na ispraćaju 12. hrvatskog kontingenta u sklopu ojačane prednje prisutnosti u Poljskoj.

Svečani događaj odvio se u bjelovarskoj vojarni Bilogora, nakon njega predsjednik je održao konferenciju za medije kojoj je glavna tema bilo (ne)sazivanje izvanredne sjednice Sabora zbog situacije oko Hrvatske elektroprivrede (HEP) i štrajka u pravosuđu.

“Skeptičan sam prema odredbama Ustava koje 30 ili 20 godina nisu korištene, vjerojatno postoji razlog za to. Staješ na nečiju stranu otvoreno… Razumijem njihove porive i motive. S druge strane, tu je tipični primjer kriminalnog nemara, koji ne mora nužno biti krivično ili kazneno djelo, ali zaudara na to. Država je oštećena za neki iznos zbog kojeg neki od ovih momaka ne ustaje ni iz fotelje. Kralo se puno više i muškije. Neka se jave pa ćemo vidjeti. Neću proceduralno zauzimati nečiju stranu, iako je osobno zauzimam, moji stavovi su jasni”, izjavio je Milanović pa nastavio:

“Neki mi govore da sam suučesnik, to nije korektno. Pa nisam ja doveo HDZ na vlast, on ga je doveo 2015. bijegom s pregovora i dovođenjem premijera koji ne zna hrvatski.”

Nitko mu se oko izvanredne sjednice Sabora još uvijek nije ni javio.

“Razumijem njihov prvi poriv, ali možda su zadovoljni onime što je rečeno na Odboru. Plenković i HDZ više od toga očito ni ne žele reći.”

Vladajuća većina poslije maratinskog Odbora pokušala je plasirati teze da nitko nije obavijestio Vladu i Ministarstvo gospodarstva, sad predsjednik kaže da je 12 milijuna eura malo.

“Kažem da je bilo puno većih šteta, nije to nikakav kompliment. Argument koji sam čuo od jednog ministra koji to nije već jako dugo jest da se ovime samo umanjila ušteda koja je napravljena. To je kao da ti izbijem oko i kažem da ti je Bog dao dva”, kazao je Milanović pa se još malo osvrnuo na aferu:

“Kako moćni premijer ne može smijeniti upravu HEP-a? Tko je zapravo šef države?”

“Jasno mi je što se tu događa, neki ljudi se ne podnose, ne razgovaraju. Ali, vlast se štiti, kao i oni koji ih štite. Ja ne bih mogao tako upravljati državom, imao sam većinu koja je izborena na izborima, a neki su se priključili programski, ne kao šleperi. Nikoga nisam imao na platnom spisku.”

Smatra da oni koji nisu ništa poduzeli, moraju politički odgovarati.

“Tko god je znao, mora po zapovijednoj odgovornosti odgovarati. Ovdje je sve jasno, radi se o krugu nekoliko ljudi, tri do četiri čovjeka.”

Pavao Vujnovac i njegova uloga?

“Iskoristio je priliku koja se pružila. To je za njih sitan novac, moglo je biti i sto milijuna eura. Šteta je očito napravljena. Ali, očito znate više od mene, napokon da neki novinar zna više od mene. Mogu samo reći da je to tipični slučaj kriminalnog nemara i sistemski defekt koji se ne smije dogoditi. Pokazuje i način rada.”

Veliki problem je i sedmi tjedan štrajka u pravosuđu.

“Nije isključeno da će ih slomiti, barem prividno. Nemaju plućni kapacitet ostati u štrajku duže od deset dana, nemaju novca. Imaju sindikati neke rezerve, ali znate što će se dogoditi? Vratit će se na posao i neće raditi, a tko im može dati otkaz? Inače, tu imamo situaciju u kojoj je predsjednik Vrhovnog suda, koji nema velike ovlasti, molio za sastanak s premijerom, ali on se nije javio. Čovjek ignorira predsjednika Vrhovnog suda. Ne mogu to ni zamisliti. Ne želi s njim razgovarati jer ga smatra sitnim igračem, sitnom bubom, kojeg je tamo postavio i ne vidi koristi od njega.”

Nije mogao ne dotaknuti se premijera.

“Prije pet ili šest dana je Plenković spomenuo zloporabu tajnih službi koje su za vrijeme mog mandata proganjale Slavka Linića. To je kao da ti netko kaže “tata ti je lopov, mama ti je ono”. To je jedna opasna laž, nitko ga nije progonio nego je kasnije provela istraga koju je vodio Vlaho Orepić, ne moj ministar, i zaključi ništa. Ali, to je našem premijeru dovoljno da izrekne opasne laži.”

Na kraju je rekao da se nada kako će brzo biti riješeno pitanje ravnatelja Vojno sigurnosno-obavještajne agencije (VSOA).

