Milanović: 49 posto glasova je kalež iz kojeg ćemo piti zajedno

Prema privremenim rezultatima Državnog izbornog povjerenstva (DIP), u drugi krug predsjedničkih izbora idu Zoran Milanović koji je osvojio više od 49 posto glasova i Dragan Primorac koji je osvojio nešto više od 19 posto glasova.

Milanović je održao govor i zahvalio se na podršci. “Hrvatski ljudi, građani, hvala vam od srca, hvala svim ljudima u svim gradovima, hvala vam na ovih 49 i nešto posto, što za mene nije samo brojka nego zalog, zajednički kalež iz kojeg ćemo piti zajednički.”

“Pružao sam i prije pet godina ruku, nisam indijsko božanstvo, nemam puno ruku, učinit ću to opet, prema onima koji imaju najveću odgovornost – a to je Vlada i vlast”, dodao je.

“Borit ću se za Hrvatsku sa stavom, Hrvatsku koja vodi računa o svojim interesima”, kazao je. “Borit ću se za pravnu državu, protiv uzurpacije vlasti.”

“Svatko tko razmišlja bar blizu tako bit će moj saveznik i prijatelj, a nastojat ću da mi nitko ne bude neprijatelj”, rekao je Milanović.

“Politiku nisam nikada vidio kao… no, dobro, ima tu malo i taštine… No – nikada je nisam vidio kao sredstvo za privatno ciljeve nego kao višu misiju i poziv i to osjećam i danas i vjerujem da je tu žar prepoznalo puno ljudi i zato su mi dali povjerenje”, poručio je Milanović.

“Ovo je bila prva trka, ona se u bilanci računa, ali budimo realni, svjesni da se moramo boriti na neki način ispočetka i da je gotovo tek kad je gotovo i onda kažete – pogledajte sefamor”, rekao je Milanović, nakon čega je uslijedilo skandiranje ‘pobjeda’.

“Ja sam uvjeren da prema toj pobjedi idemo, nezaustavljivo, ne nužno ponizno, ali pristojno. opet kažem, nemam stotinu ruku, imam jednu sposobnu ruku, tu ruku pružam. Hrvatska si ne može dopustiti da u ovako kompliciranoj situaciji – pitanje rata i mira, sigurnost – d abudemo koliko je to god moguće, mi dionici politike, da budemo na jednoj strani”, istaknuo je.

Kazao je da je svjestan da će “biti raznih metoda igre”, ali da će pokušati igrati po pravilima igre. “Pokušat ću igrati, uvijek tako krećem, po pravilima igre. Ako protivnik nasrne mimo pravila, u prvi mah ću pokušati opet po pravilima. Nakon toga, morat ću se boriti.”

“Velika većina ljudi želi ono malo, da kad oizađu iz kučće, d ataj dan završi predvidljivo i dosadno, da imaju od čega živjeti, da imaju ljudsko dostojanstvo, da će nejednakosti biti kontrolirane koliko je to moguće”, kazao je.

Zahvalio se svima koji su ga podržali. Pozvao je da se u drugom krugu u većem broju izađe na izbore i “da mi daju taj bokun povjerenja i učinit ću sve da ih ne iznevjerim”.

