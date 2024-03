Milanović: Upozorenje Ustavnog suda u mom svijetu ima karakter bukve

Podijeli :

Davor Javorovic/PIXSELL

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović položio je vijenac i zapalio svijeću ispred Spomen obilježja Josipu Joviću na Plitvicama, povodom 33. godišnjice akcije "Plitvice" i pogibije prvog hrvatskog redarstvenika Josipa Jovića.

Nakon tog svečanog čina, predsjednik je dao izjavu za medije. Na samom početku komentirao je upozorenje Ustavnog suda da ne smije sudjelovati u izbornom procesu.

“Obična patvorina političkih olupina. Pridavat ću joj jednaku pozornost kao što je AP pridavao činjenicama koje je dobio od SOA-e o druženju Turudić-Mamić. Premijer je to dobio od mene, a činjenice je potpuno zanemario. Ovo je jedna protuustavna patvorina. Imamo premijera koji kad dobije nalaz službe u kojoj rade hrvatski patrioti o liku i djelu gospodina Turudića, to Plenkoviću ne znači apsolutno ništa. Turudić je motren u teškom prijestupu”, izjavio je predsjednik.

“To tzv. upozorenje Ustavnog suda u mom emotivnom i političkom svijetu ima karakter ove bukve. Ako se usude poništiti izbore, to je državni udar. Državni udar! Dakle, upozorenje Ustavnog suda ne odnosi na njega jer nije riječ o odluci”, izjavio je Milanović pa pozvao premijera Andreja Plenkovića da bar jednom dođe na Plitvice obilježiti ovako važnu obljetnicu.

Ponovio je kako se upozorenje Ustavnog suda ne odnosi na njega jer nije riječ o odluci.

“Ustavni sud može unijeti veliki nered u hrvatski prostor i može napraviti ono što Plenković već godinama radi, a to je sluđivanje. To je utaban put u mentalnu propast hrvatskog društva. Ali to ćemo promijeniti jer rijeke pravde dolaze. Vidite kako biram riječi. Više ne govorim gangsteri nego političke olupine”, pohvalio se Milanović.

Pohvalio se i da je on autor programa te da u potpunosti stoji iza njega. Potom je najavio veće plaće i mirovine pa još jednom žestoko prozvao aktualnu vlast da obmanjuje javnost i ništa ne radi.

