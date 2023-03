Podijeli :

Petra Maretić Žonja, novinarka Večernjeg lista, i Marko Špoljar, novinar Jutarnjeg lista, komentirali su u Točki na tjedan aktualne teme.

Govoreći o uhićenju župana Damira Dekanića, 11 mjeseci nakon vožnje u pijanom stanju, Petra Maretić Žonja je istaknula:

“Istraga mora trajati neko vrijeme, ali 11 mjeseci se čini nevjerojatno. Postoji sumnja da se to pokušalo zataškati i da se pokušalo odužiti da traje što dulje kako HDZ ne bi trebao u Vukovarsko-srijemskoj županiji na izbore. Neobičan slučaj i nevjerojatno je dokle su neki spremni ići. Hoće li župan izdržati da ne podnese ostavku, vidjet ćemo. Pokaže li se sve točno, imamo velik problem, policija je doista kompromitirana.”

Govoreći o odgovornosti policije u tom slučaju Marko Špoljar je dodao:

“Mi još ne znam što se točno dogodilo. Ravnatelj policije je dao naslutiti da je policija cijelo vrijeme istraživala, a da za vrijeme treba pitati USKOK. Ako i načelnik bude optužen, policija će imati dobre argumente. Što se tiče podnošenja ostavke, čini se da je župan gluh na razumne sugestije. Teško mi je ući u njegove cipele da napraviš takvu političku megasvinjariju. On će se noktima do kraja držati za to mjesto župana, dok god je moguće. Realno se može dokotrljati do kraja mandata.”

“Normalno da premijer želi relativizirati kad je neugodna situacija. HDZ-u ova situacija u Vukovarsko-srijemskoj županiji jako šteti, ta županija im je jako bitna, a već su oslabjeli. Ovo nije jedina afera u toj županiji, dovoljno se sjetiti INA-e”, rekla je Maretić Žonja.

“Očito biračima HDZ-a to više manje ne smeta”, rekao je Špoljar.

“Naknada roditeljima njegovateljima jedino je zakonodavcu problem”

Komentirali su i saborsko glasanje kojim je odbačen prijedlog Anke Mrak-Taritaš da se roditeljima njegovateljima produži naknada nakon smrti djeteta kako u najtežim životnim trenucima ne bi trebali odmah idući dan tražiti posao i prijaviti se na burzu.

“To je bio poraz ljudskosti, ne vidim nijedan razlog zašto to nije prošlo osim toga što je prijedlog iz oporbe. Riječ je o maloj cifri koja bi itekako značila tim roditeljima. Što se tiče koalicijskih partnera, očito moraju iskazivati odanost i poslušnost, ne pamtim kad su zadnji put napravili nešto kontra. Mogli su pokazati drugačiji stav. Priče o cjelovitom rješenju su smiješne, oni to već godinama traže, ali optimist sam da će se nešto napraviti”, napominje Maretić Žonja.

“Ovo nije ni političko pitanje, ni ideološko, ovo jedino zakonodavac smatra problemom. Kad Piletić racionalizira stav HDZ-a, tad je već bilo dovoljno pragmatično prepoznati to i kao politički unosnu priču. Ispao si politički glupan”, dodaje Špoljar.

“Beroš više nema autoritet”

Na koncu su se osvrnuli i na prosvjed liječnika.

“Beroš razgovara sam sa sobom. Očito smatra da ima nečistu savjest u tom procesu. Oni ga više ne doživljavaju ministrom zdravstva, preskaču ga. On više nema autoritet ni unutar sustava”, istaknuo je Špoljar.

“Mislim da liječnici i sestre neće odustati. Nešto će se morati dogoditi, prosvjed nije bio mali. Ljudi smatraju, boje se da nas neće imati tko liječiti, brojke su dramatične ako su točne”, napomenula je Maretić Žonja.

