Zurovec o uhićenju Beroša: Više me ništa ne iznenađuje

Dario Zurovec, nezavisni saborski zastupnik, bio je gost Pregleda dana, gdje je s našim Ilijem Jandrićem razgovarao o uhićenju bivšeg ministra Vilija Beroša.

“Više me ništa ne iznenađuje”, kaže Zurovec te dodaje: “Jedino se nadam da će se svi detalji istrage otkriti i da će sve ići nesmetano. Žao mi je što se takva slika šalje u svijet, no to smo si u jednu ruku i sami krivi.”

“Kroz povećanu transparentnost javne nabave bi se puno toga otkrilo. Ako gledamo ustrojstvo bolnica za vrijeme Jugoslavije, bilo je manje administracije, a u Hrvatskoj imamo više ravnatelja i veće ustrojstvo pa i veću mogućnost da se nešto smulja na javnoj nabavi”, ističe.

Ispričao je i svoje iskustvo s bivšim ministrom: “Prije nekoliko godina bila je inicijativa od ministra Beroša da se revitalizira Imunološki zavod u Svetoj Nedjelji. Bio je krasan sastanak, svi smo se usuglasili i pokrenuli smo izmjene prostornog plana, da bi se on usred početka izmjena prostornog plana predomislio i otišao na drugi kraj županije. Ne bih imao ništa protiv toga da se to dogodilo prije nego smo krenuli u izmjene.”

“Nikad nikakav službeni odgovor nismo dobili, a i dalje nemamo zavod”, kaže Zurovec.

Reakcija Plenkovića

“Ako se dokaže da su optužbe točne, to doživljavam kao čin izdaje osobnog povjerenja koje sam imao prema njemu ovih pet godina, otkako sam mu ukazao čast da bude ministar”, izjavio je na press konferenciji premijer Plenković.

“Mislim da je napravio sve što je mogao da zaštiti sebe”, smatra Zurovec.

“Ako vidite da vam je ministar uhićen, možete ga jedino ekspresno smijeniti i staviti neku zamjenu i toplo se nadati da sljedeći ne bude smijenjen”, dodao je.

