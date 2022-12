Zvecka se oružjem: Vučić najavio da će poslati vojsku pa dobio upozorenje

Podijeli :

Stručnjak za vanjsku politiku i novinar Jutarnjeg lista, Vlado Vurušić, gostovao je u Newsroomu gdje je komentirao napetosti na Kosovu, ali i rat u Ukrajini.

Napetosti na Kosovu traju već treći tjedan. “Pretpostavljamo da sukoba neće biti jer ovo je već igrokaz koji već gledamo godinama. Svako malo se dižu tenzije, uglavnom za unutarnju upotrebu, bilo Aleksandra Vučića u Srbiji, ali vidimo da premijer Kosova Albin Kurti također na tome gradi neku svoju poziciju. Jasno je njima dvojici da će stvari biti onakve kako kažu tzv. ambasade”, rekao je.

“Zvecka se oružjem, da. Vučić je već ranije rekao da će poslati vojsku pa je dobio upozorenje NATO-a. Srpska vlada je službeno KFOR-u dala memorandum da dopusti određenom broju srpskih snaga da dođu do Kosova, no od toga vjerojatno neće biti ništa. Kurti također diže sebi malo na cijeni. Kaže da će oni ukloniti barikade, ali on to neće napraviti, a nema ni snagu za takvo što”, dodao je Vurušić.

“Znamo da su te barikade dirigirane iz Beograda, iz Vučićevog kabineta, i kako ih je on naredio tako ih može i maknuti. Zna to međunarodna zajednica. Vidimo i da se na režimskim televizijama u Srbiji daju emisije koje prikazuju da je tamo praktički rat, a nakon toga ide živa glazba”, rekao je.

Kaže da je Vučiću jasno da ne može zbog Ukrajine očekivati pravu podršku Moskve.

Što se tiče tamošnjeg rata, Vurušić smatra kako je Putin od početka pozivao na pregovore, ali nikada nije pokazao nikakve ustupke. “Svi govore da su pregovori nužni, međutim o čemu pregovarati? Ukrajinci, osokoljeni cijelom situacijom, očekuju da oni vojno mogu osloboditi sva ta područja i pitanje je koliko dugo taj rat može ići. Pretpostavljamo da može dugo, a sljedeća godina će biti ključna”, rekao je.

