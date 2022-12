Podijeli :

Izvor: N1

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije obratili su se javnosti nakon sastanka u Patrijaršiji.

Patrijarh je istaknuo da srpskom narodu na Kosovu nije lako i pozvao na međusobno razumijevanje i mir između Albanaca i Srba.

“Sigurna je činjenica da samo mi između sebe svojim naporima možemo razumjeti jedni druge, a stoljećima na prostoru Kosova žive zajedno Srbi i Albanci. Srbi su na Kosovu gotovo 15 stoljeća, a 4 ili 5 stoljeća živimo zajedno. Potencijali i kapaciteti su takvi da ako postoji dobra volja, možemo naći put u zajednički život i put u kojem za svakog ima mjesta”, rekao je patrijarh i dodao:

“Moramo učiniti sve da se po svaku cijenu sačuva mir, molio sam osobno predsjednika i čitavu Vladu, što molim preko njega da učini sve da se sačuva mir. Da ne daj Bože dođe do oružanih sukoba. U isto vrijeme, to molim one koji imaju vlast u Prištini, ali jednako molim i velike sile, da ih ne nabrajam, institucije koje su važne i donose odluke u centrima moći, odluke koje nerijetko utječu na živote svih nas da daju sve od sebe, da pomognu da se sačuva mir i da ljudski životi budu interes veći od svakog interesa”, naglasio je patrijarh Porfirije.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio se na gostoprimstvu patrijarhu Porfiriju, te naglasio da zabrana ulaska patrijarha na Kosovo najbolje govori o onima koji su to organizirali.

“To je samo djelimično prištinski režim, jer dovoljno je da pogledate priopćenja onih koji su govorili da će oštro osuditi takve postupke. Ustvari, mi Srbi smo krivi jer imamo SPC i što je patrijarh poželio otići u Pećku Patrijaršiju. Da patrijarh nije pokraj mene, točno bih rekao da je to njihova najveća sramota. Oni ne mogu patrijarha oteti iz srca i duše srpskog naroda”, istaknuo je Vučić i dodao:

“Potrebno je Srbe protjerati s Kosova, jer je to jedino rješenje za sve njih. Putevima nitko južno od Ibra ne ide, to koriste Srbi na sjevera. A zašto žurite, zašto nam govore da sklanjamo barikade, kao da smo ih mi iz Beograda postavili. Ono što se sada događa, mi vodimo razgovore s ljudima iz međunarodne zajednice, koji su teški. Nisu Srbi izašli na barikade jer im je to palo na pamet, a najsmješnije je kad Svećlja kaže da bismo napali teritorijalni integritet”, napomenuo je on.

Vučić je upitao zašto su upadali u općinske izborne komisije, a sad se “prave blesavi”.

“Ja sam u rujnu rekao, kad sam vidio kako nas žele zgromiti i zdrobiti, nemojte sumnjati da će se to nastaviti. Pa i ovo da nekako prevaziđemo, čisto sumnjam da će doći do razgovora, kad oni ne žele nikakav dijalog”, rekao je Vučić i dodao:

“Srbe otimate, a što Srbi traže? Samo traže da ne uhićuju ljude koji su bili na barikadama, to je zahtjev broj jedan. Drugi zahtjev je da se Pantiću omogući liječnička kontrola, da mu se omogući kućni pritvor. Jesu to teški zahtjevi? Oni 2013. nisu imali snove o kosovskoj vojsci, nemojte više lagati. Ispričavam se, vaša svetosti, ali rekao sam istinu. Oni samo preobuku drugu uniformu i upadaju s dugim cijevima… Ja sam i noćas razgovarao sa Srbima s Kosova, otići ću u Rašku ili Kuršumliju koliko god treba puta, a hoćemo li dobiti bilo kakav prozor kroz koji se možemo provući… Što želite postići uklanjanjem barikada, ubiti nekoga?”, upitao je Vučić, prenosi Nova.rs.

