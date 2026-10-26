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vremenska prognoza

Babljem ljetu još nije kraj: Evo kakvo nas vrijeme čeka do početka studenoga

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Bojan Lipovšćak
|
26. lis. 2026. 06:49
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jesen
Unsplash / ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka

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Slabo pokretna ciklona nad Sjevernim morem produbljuje se pritjecanjem nestabilnog atlantskog zraka. Na njezinoj prednjoj strani jako visinsko jugozapadno strujanje donosi topliji zrak sa sjevera Afrike, koji nad Atlantikom uz obalu Europe upija vlagu te dolazi kao topla vlažna zračna masa nad Irsku i Veliku Britaniju. Premještanje toplijeg zraka po visini utjecat će na vrijeme u našim sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti povećanom promjenjivom naoblakom i razmjerno toplim jesenskim vremenom s obilježjima produženog babljeg ljeta.

Oslabljena hladna fronta prešla je preko naših krajeva, a u Egejskom moru formirala se plitka ciklona. U sklopu njezine cirkulacije nalaze se jug i istok Balkanskog poluotoka, uz oblačno, kišovito vrijeme i pojačan sjeveroistočni vjetar. Odmicanjem fronte prema istoku nad našim krajevima prizemni tlak zraka raste i nalazimo se pod utjecajem grebena visokog tlaka anticiklone sa središtem nad Pirinejskim poluotokom i zapadnim Sredozemljem. Stabilno anticiklonalno vrijeme zadržat će se nad našim krajevima i cijeli ovaj tjedan, a promjenu vremena uz pad temperature prema sadašnjim prognostičkim materijalima očekujemo tek krajem prvog tjedna mjeseca studenoga.

Danas će vrijeme biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Povećane naoblake bit će na jugu Dalmacije te u Baranji i Srijemu. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu slaba do umjerena bura, pojačana na jugu Dalmacije, gdje mjestimice može imati i olujne udare. Najviša dnevna temperatura u gorju oko 10, a u nizinama unutrašnjosti od 15 do 18, na Jadranu uz obalu oko 19, a na otocima i na krajnjem jugu Dalmacije oko 22 °C.

Sutra, u utorak, sunčano, uz slab razvoj dnevne naoblake. Zbog hladne vedre noći u unutrašnjosti uz rijeke i po kotlinama mjestimice magla. Puhat će slab sjeverac, a na Jadranu umjerena, mjestimice u podvelebitskom primorju i na jugu Dalmacije jaka bura. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti u meteorološkom zaklonu na dva metra visine iznad tla od 1 do 6, pri tlu na 5 cm visine od -1 do 1, uz mjestimice slab mraz. Minimalne temperature na Jadranu od 10 do 13 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 16 do 18, na Jadranu do 22 °C.

U nastavku tjedna zadržat će se stabilno vrijeme bez oborina. U unutrašnjosti jutarnja magla, a povećanu naoblaku prognoziramo u četvrtak, uz malu vjerojatnost za pokoju kap kiše kao posljedicu premještanja fronte sjevernije od Alpa. Temperature zraka bez većih promjena, a zahlađenje je izgledno tek u prvom tjednu studenoga.

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