Babljem ljetu još nije kraj: Evo kakvo nas vrijeme čeka do početka studenoga

Sutra, u utorak, sunčano, uz slab razvoj dnevne naoblake. Zbog hladne vedre noći u unutrašnjosti uz rijeke i po kotlinama mjestimice magla. Puhat će slab sjeverac, a na Jadranu umjerena, mjestimice u podvelebitskom primorju i na jugu Dalmacije jaka bura. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti u meteorološkom zaklonu na dva metra visine iznad tla od 1 do 6, pri tlu na 5 cm visine od -1 do 1, uz mjestimice slab mraz. Minimalne temperature na Jadranu od 10 do 13 °C. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 16 do 18, na Jadranu do 22 °C.