Stigla velika promjena vremena: Upaljen meteoalarm, evo gdje će biti najhladnije

Podijeli :

Borna Jaksic/PIXSELL

Najavljena promjena vremena nastupila je noćas i jutros te je uz mjestimice jake udare vjetra zahladilo. Danas će vrijeme biti pretežno oblačno vjetrovito i prohladno.

Na sjevernom Jadranu zapuhala je jaka i olujna bura koja se uz naoblačenje i pad temperature zraka brzo premješta prema srednjem i južnom Jadranu. Poslijepodne u sjevernim krajevima unutrašnjosti smanjenje naoblake i djelomično razvedravanje. Puhat će umjeren i jak sjeverac i sjeveroistočnjak. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 8 do 10C.

Stiže promjena vremena: Očekuje nas nagli pad temperature i snijeg

Na Jadranu pretežno oblačno s jakom do olujnom burom. U podvelebitskom primorju meteoalarm DHMZ-a upozorava na udare vjetra brzine do 150 km/h. Na krajnjem jugu Dalmacije mogući su kratkotrajni pljuskovi praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura uz obalu oko 10, na otocima oko 13C.

U ponedjeljak promjenljivo oblačno uz malu vjerojatnost za pokoji pljusak uglavnom u Slavoniji i Baranji te na južnom Jadranu. Vjetrovito uz jak sjeverac i sjeveroistočnjak a na Jadranu jaku i olujnu buru. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -3 do 2 tako da će mjestimice biti mraza. Na Jadranu jutarnje temperature oko 5 C. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti oko 11, na Jadranu od 10 do 14C.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.