Nadate se bijelom Božiću? Evo što kaže vremenska prognoza

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Jezik hladnog zraka sibirske anticiklone koji je prošli tjedan donio neuobičajeno hladno vrijeme nad Velikom Britanijom premješta se nad središnju i zapadnu Europu. Nad Sredozemnim morem je polje niskog tlaka koje je povezano sa ciklonom koja se premješta prema Crnom moru i Ukrajini.

Južno od Grenlanda duboka ciklona premješta vlažni topli atlanski zrak prema zapadnoj obali Europe. Granica toplog i hladnog zraka položena je u smjeru zapad – istok i proteže se iznad naših krajeva južno od Alpa. Hladni zrak se spustio do priobalnih planina tako da je razlika temperature uz obalu i u unutrašnjosti 10 do 12 stupnjeva. Ciklona se premješta prema istoku, nad naše krajeve premješta se hladnija zračna masa sa sjevera te tlak zraka raste.

Danas prijepodne će u unutrašnjosti biti pretežno oblačno sa slabom kišom, susnježicom i snijegom. Na sjevernom Jadranu jaka, a u podvelebitskom primorju olujna bura koja će se tijekom dana širiti prema jugu. Na južnom Jadranu prijepodne razmjerno toplo uz slabo jugo, a moguć je pokoji grmljavinski pljusak.

Poslijepodne i navečer prestanak oborina i zahlađenje. Na sjevernom Jadranu moguća kraća sunčana razdoblja. Poslijepodnevne temperature u unutrašnjosti od 0 do 3 stupnja Celzija, a na Jadranu oko 10 na sjevernom do 15 na južnom. Uz sjeverac osjet hladnoće će biti i par stupnjeva hladnije vrijeme.

U nedjelju hladno djelomice sunčano s jutarnjom maglom u unutrašnjosti, a na Jadranu jakom u podvelebitskom primorju olujnom burom.

Idući tjedan promjenjivo oblačno i suho vrijeme uz jutarnje magle u unutrašnjosti. Dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 5 do 12, a noću od 3 do 5 stupnjeva Celzija. Na Jadranu djelomice sunčano uz najviše dnevne temperature od 10 do 15, a noćne oko 6 stupnjeva Celzija.

Prema trenutačno raspoloživim prognostičkim materijalima zahlađenje uz snijeg i povratak zime očekujemo tek od 27. prosinca, tako da ni ovaj Božić u našim krajevima neće biti bijeli.

