Noćas stiže promjena vremena, bit će grmljavine i obilnih pljuskova

Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Naši krajevi nalaze se pod utjecajem anticiklone koja se premješta prema istoku pod utjecajem mlazne struje koja donosi s Atlantika seriju ciklona nad Europsko kopno.

Hladna fronta sjeverno od Alpa razdvaja topli zrak afričkog porijekla anticiklone nad Sredozemnim morem i hladan vlažan zrak s Atlanskog oceana. Nad Skandinavijom i razmjerno toplim Baltičkim morem stacionira duboki ciklonalni vrtlog koji će idući tjedan zaustavljati i skretati hladne zračne mase s Atlantika prema jugu Europe i hladnI zrak sjeverno od Alpa nagomilava se na alpskoj prepreci te će danas navečer i noćas kroz bečka vrata prodrjeti nad Panonsku nizinu i zapadni Balkan. Manja količina nestabilnog hladnog zraka prebacit će se preko Alpa te će na sjevernom Jadranu i u Padskoj nizini u Italiji doći će do razvoja plitke ciklone.

Danas će nakon jutarnje magle, koje ima mjestimice u unutrašnjosti, biti djelomice sunčano, Puhat će jugo i jugozapadnjak koji će donositi vlagu tako da će uz poras t temperature zraka biti sparno. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 24 na zapadu do 28 u Slavoniji i Baranji. Na Jadranu sunčano i toplo uz slabo jugo i oštro. Povećane naoblake bit će na sjevernom Jadranu, a u Gorskom kotaru moguća je poslijepodne i pokoja kap kiše. Najviša dnevna temperatura na Jadranu od 23 do 26C.

Navečer porast naoblake sa zapada, a u noći na nedjelju prolaz hladne fronte uz pad temperature, mjestimice grmljavinu i obilne pljuskove. Vjetar će pojačati i okrenuti na sjeverac i i sjeverozapadnjak. Pogoršanje vremena će se tijekom nedjelje širiti prema istoku i zahvatit će unutrašnjost i sjeverni i srednji Jadran. Na krajnjem jugu

promjena vremena tek u nedjelju kasno navečer i u noći na ponedjeljak. Na sjevernom i srednjem Jadranu zapuhat će olujna, a mjestimice u podvelebitskom primorju i orkanska bura. Temperatura zraka u osjetnom padu pa će najviše dnevne biti u unutrašnjosti od 11 do 14, u planinskim krajevima oko 5, Na sjevernom Jadranu od 12 do 18, a na srednjem i južnom od 21 do 25.

Prvi dio idućeg tjedna jesenski hladno oblačno, ali uglavnom suho vrijeme, s jutarnjom maglom u unutrašnjosti i škurom burom na Jadranu. Temperature zraka s malim dnevnim promjenama u unutrašnjosti od 10 do 13, a na Jadranu između 15 i 21. Novi prodor hladnog nestabilnog zraka i prve jesenske mrazove, ali i mjestimice obilne oborine prognoziramo krajem idućeg tjedna kad će se i snježna granica spustiti na 1200 m nadmorske visine te će u gorskim krajevima unutrašnjosti zalepršati i pokoja pahulja.

