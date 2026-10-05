Od srijede kreće pogoršanje: Pad temperature, kiša, grmljavinski pljuskovi i olujni vjetar

Sutra, u utorak, u unutrašnjosti će mjestimice u kotlinama i riječnim dolinama biti jutarnje magle, a nakon njezina dizanja pretežno sunčano. Krajem dana očekuje se porast naoblake sa sjeverozapada i zapada. Na Jadranu će zapuhati jugo te je u srijedu ujutro moguća kiša na sjevernom Jadranu. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će od 2 do 6 °C, a pri tlu je mjestimice u kotlinama moguć i mraz. Na Jadranu će noćne i jutarnje temperature biti od 13 do 17 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 25 °C.