VREMENSKA PROGNOZA
Od srijede kreće pogoršanje: Pad temperature, kiša, grmljavinski pljuskovi i olujni vjetar
Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka
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Nalazimo se pod utjecajem grebena visokog tlaka anticiklone. Ciklonalni poremećaj s Atlantika nalazi se nad zapadnom Europom, a nad zapadnim Sredozemljem i u Genovskom zaljevu razvija se ciklona koja će djelovati na vrijeme u našim krajevima od srijede, i to najprije skretanjem vjetra na južne smjerove, a zatim povećanjem naoblake sa zapada. Promjena vremena od srijede do petka premještat će se preko naših krajeva, uzrokujući oblačno i kišovito vrijeme, uz mogućnost mjestimičnih grmljavinskih pljuskova i obilne oborine te pad temperature zraka.
Danas će prevladavati sunčano vrijeme, a nad sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i sjevernim Jadranom bit će povećane visoke naoblake. Nakon jutarnje magle, koje mjestimice ima u unutrašnjosti, bit će vedro. Na Jadranu će puhati slaba anticiklonalna bura, a tijekom dana maestral. Najviše dnevne temperature zraka, u meteorološkom zaklonu na dva metra visine iznad tla, bit će od 22 do 25 °C, a na otocima srednjeg i južnog Jadrana i do 27 °C. Temperatura mora bit će od 21 do 23 °C.
Sutra, u utorak, u unutrašnjosti će mjestimice u kotlinama i riječnim dolinama biti jutarnje magle, a nakon njezina dizanja pretežno sunčano. Krajem dana očekuje se porast naoblake sa sjeverozapada i zapada. Na Jadranu će zapuhati jugo te je u srijedu ujutro moguća kiša na sjevernom Jadranu. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti bit će od 2 do 6 °C, a pri tlu je mjestimice u kotlinama moguć i mraz. Na Jadranu će noćne i jutarnje temperature biti od 13 do 17 °C. Najviša dnevna temperatura bit će od 20 do 25 °C.
U srijedu slijedi naoblačenje sa zapada, uz mjestimične grmljavinske pljuskove na sjevernom Jadranu te jako, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana i olujno jugo. Naoblačenje s kišom tijekom dana zahvatit će zapadni dio zemlje, dok će u srednjoj i južnoj Dalmaciji te Slavoniji, Baranji i Srijemu biti oblačno, ali bez oborine. Jutarnje temperature zraka u srijedu bit će od 3 do 6 °C, na Jadranu oko 18 °C, a najviše dnevne temperature u unutrašnjosti i na Jadranu od 23 do 26 °C.
U četvrtak i petak u cijeloj zemlji bit će oblačno s kišom, uz jako jugo koje će najprije na sjevernom Jadranu oslabjeti i skrenuti na buru i tramuntanu. Mjestimice su u Dalmaciji, uz grmljavinske pljuskove, moguće veće količine oborine u obliku kratkotrajnih, ali intenzivnih pljuskova. Temperature zraka bit će u padu pa će najviše dnevne temperature u unutrašnjosti biti od 11 do 13 °C, a na Jadranu od 18 do 22 °C. Jutarnje minimalne temperature na Jadranu bit će oko 12 °C, a u unutrašnjosti od 3 do 5 °C.
Prema sadašnjim izgledima vremena i izračunima numeričkih prognostičkih modela, nakon kišovitog petka, vikend će biti sunčan uz promjenljivu naoblaku i mali porast dnevnih temperatura zraka, ali uz buru na Jadranu.
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