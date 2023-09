Stigla jesen: Očekuje nas pad temperature, grmljavinski pljuskovi i jaki udari vjetra

Podijeli :

PIxabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Prvi dan kalendarske jeseni, a vrijeme je primjereno prolazu ljetne hladne fronte. Obilna kiša uz grmljavinu i udare vjetra zahvatila je noćas veći dio unutrašnjosti i Jadrana. Mjestimice uz obalu i u dalmatinskoj Zagori pale su velike količine oborine uz intenzitet pljuskova od 40 do 60 litara kiše u 60 minuta. Prema mjerenjima mreže

postaja pljusak.com najviše kiše u 7 sati ujutro izmjereno je na postajama Radelj 106,7 mm, Murter 74,9 mm, Benkovac 74,2 mm, a u Šibeniku je izmjereno 54,3 mm.

Hladna fronta koja je donijela promjenu vremena glavninom se premješta sjeverno od Alpa, a veća kolićina nestabilnog zraka prodrla je nad Genovski zaljev, sjevernu Italiju i sjeverni Jadran uzrokujući stvaranje plitkih ciklona. Frontalna zona proteže se u smjeru sjever jug i nalazi se nad zapadnim dijelom Balkanskog poluotoka. Anticiklona nad Crnim morem i nad istokom Balkanskog poluotoka usporava napredovanje hladne fronte prema istoku, tako da je ona slabo pokretna i donosi mjestimice

obilne oborine.

Danas će vrijeme biti promjenljivo oblačno s grmljavinom i pljuskovima uz osjetan pad temperature osobito u drugoj polovici dana. Mjestimice jaki grmljavinski pljuskovi uz obilnu oborinu i mahovite udare vjetra. Na Jadranu će puhati jako i olujno jugo koje će u noći na nedjelju na sjevernom Jadranu skrenuti na jaku, a u podvelebitskom primorju olujnu buru. Najviše dnevne temperature od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 26C.

U nedjelju promjenljivo i pretežno oblačno, u istočnim krajevima unutrašnjosti povremeni pljuskovi kiše. Osjetno hladnije. Poslijepodne na Jadranu i u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti kidanje naoblake uz kraća sunčana razdoblja. Puhat će sjeverac i sjeverozapadnjak, a na sjevernom i srednjem Jadranu jaka bura. Na južnom Jadranu jugozapadnjak i oštro. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 10 do 13, na Jadranu oko 19. najviše dnevne od 18 do 23 na Jadranu 24 do 26C.

Temperature mora su i dalje ljetne izmedju 23 i 25C.

