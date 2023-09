Stotine milijuna eura, ugovori, provizije, Milan Bandić… Pozadina prodaje luksuznih hotela u Hrvatskoj

Podijeli :

Što se događalo u pozadini prodaje HUP-a Zagreb, hotelskog lanca u vlasništvu sada pokojnog Anđelka Leke moglo se čuti danas od glavnih aktera te goleme transakcije teške preko 200 milijuna eura. Našli su se na zagrebačkom sudu u intrigantnoj parnici.

Adris grupa Ante Vlahovića kupila je pred kraj 2017. Lekino hotelsko carstvo u kojem je šest zagrebačkih hotela i to Westin, Sheraton, Panorama International Jadran i Zagreb te dubrovački hoteli Astarea, Mlini (uključujući i Srebreno) i Sheraton Dubrovnik Riviera Hotel (uključujući vile Srebrenka, Dubravka). Cijena je bila 228 milijuna eura.

Međutim, poduzetnik Ratko Knežević koji se mahom bavi poslovnim savjetovanjem sada tvrdi da ga je Leko izigrao jer mu je on nekoliko mjeseci ranije dostavio dvije ponude zainteresiranih kupaca – jednu Starwood Capitala tešku 238 milijuna eura i drugu singapurskih ulagača koji su u međuvremenu ušli u Kupare, Hotel Properties LTD, koja je iznosila nešto više od 140 milijuna eura.

Tužba protiv Lekinih nasljednika

Prema tužbi koju je podnio protiv Lekinih nasljednika, Knežević je imao ugovor s Lekom upravo za prodaju HUP-a Zagreb. Za to je, kako je naveo u tužbi, trebao dobiti pet milijuna eura naknade. Budući da mu taj iznos nije plaćen jer je Lekine hotele kupio Adris, cijeli slučaj završio je na sudu.

Danas je kao svjedok ispitan Ante Vlahović, koji se rijetko pojavljuje u javnosti.

“Imam 72 godine i prvi puta sam u sudnici. Što je moj krimen? Anđelka Leku poznavao sam dugi niz godina, a Tomislav Popović, član je Adris grupe koji je s njim kontaktirao oko prodaje HUP-a Zagreb”, objasnio je Leko nakon što je iskaz dao sam Popović.

Doznao za prodaju na ulici

Popović je izjavio da je doznao za moguću prodaju Lekinog lanca hotela te se Adreis grupa uključila u pregovore. Vodio ih je on osobno iako je prvi kontakt s Lekom napravio Vlahović.

Nakon što su analizirali poslovanje HUP-a Zagreb zaključili su da mu je vrijednost između 225 i 234 milijuna eura. Na kraju su ga kupili za 228 milijuna eura, potvrdio je Popović koji, uvjerava, Ratka Kneževića ne poznaje.

“Na ulici sam čuo da Leko prodaje hotele pa smo mu se javili. Mislim da je on bio zadovoljan prodajom jer smo zajamčili da ćemo zadržati sve radnike”, objasnio je Popović.

Vlahović: ‘Što je Adris kriv?’

Sam Vlahović je u svom iskazu istaknuo kako nije znao da je za HUP zainteresiran netko drugi niti mu je Leko to rekao.

“Za Ratka Kneževića u to vrijeme nisam čuo nego tek sad kad sam dobio poziv za ovaj sud. Ja sam kao predsjednik Uprave Adrisa bio zainteresiran ući u priču oko prodaje HUP-a a Leki je bilo strateški važno da HUP kupi netko tko ima reputaciju dobrog gospodarstvenika, a ne da to rasprši. Stalo mu je da to proda hrvatskoj firmi. Leko je malo pričao i tu prodaju HUP-a, koliko se sjećam, radio je nevoljko. Za nas je HUP bio projekt jer smo imali potencijal da izgradimo moćno poduzeće.

S Lekom sam se susreo možda tri puta i nije htio razgovarati o prodajnoj cijeni dok ne bude dubinsko snimanje tvrtke”, svjedočio je Vlahović. U nekoliko navrata zapitao je nazočne u sudnici što je krimen Adris grupe u ovome.

Kakve veze s ovim ima Milan Bandić?

“Je li pokojni gradonačelnik Milan Bandić imao ikakvu ulogu u HUP-u Zagreb”, zanimalo je Kneževićevu odvjetnicu Tamaru Sardelić. Vlahovića je to pitanje zgrozilo: “Ne znam jel ima! To je uvredljivo što pitate! I provokativno!”.

Ranije se u dijelu javnosti nagađalo da je pokojni gradonačelnik bio tajni poslovni partner Anđelka Leke, no za sada o tome nema nikakvih konkretnih dokaza. Nije isključeno da isplivaju u nastavku ovog sudskog postupka.

