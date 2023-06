Stiže novo pogoršanje vremena

Podijeli :

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nalazimo se u polju sniženog ujednačenog tlaka zraka vlažne tople nestabilne zračne mase koja stacionira nad Sredozemnim morem. Anticiklona nad Skandinavijom sporo se premješta prema istoku i zadržava poremećaj s Atlantika nad Pirinejskim poluotokom Irskom i Velikom Britanijom.

Danas će vrijeme biti promjenjivo; u unutrašnjosti pretežno oblačno, a na Jadranu djelomice sunčano. Poslijepodne i navečer zbog vrlo nestabilne atmosfere pune vlage u unutrašnjosti umjeren do jak razvoj dnevne naoblake s pljuskovima i grmljavinom. Obilnije oborine mogu lokalno izazvati bujične poplave. Navečer prestanak oborine i razvedravanje sa zapada. U unutrašnjosti će zapuhati umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, na Jadranu maestral. Krajem dana i u noći na ponedjeljak na sjevernom Jadranu zapuhat će iznenada punom snagom jaka bura. Najviša dnevna temperatura od 20 do 25 na kopnu te od 25 do 28 °C uz obalu i na otocima.

Sutra, u ponedjeljak, djelomice do pretežno sunčano. Povećane naoblake bit će još prijepodne u istočnim krajevima unutrašnjosti i na južnom Jadranu. Puhati će umjeren sjeveroistočnjak i sjeverac, a na Jadranu bura s olujnim udarima u podvelebitskom primorju. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti od 11 do 16, u gorju oko 8, a na Jadranu od 18 do 20 °C. Poslijepodne najviše dnevne temperature od 20 do 24, a duž obale i na otocima od 25 do 28 °C.

Prva polovica sljedećeg tjedna razmjerno stabilno vrijeme uz dulja sunčana razdoblja, ali još uvijek uz razvoj dnevne naoblake pa su u unutrašnjosti mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Na Jadranu pretežno sunčano uz slabu do umjerenu buru. U drugom dijelu tjedna zbog ciklone koja će se razviti nad Tirenskim morem moguće su veće količine oborine uglavnom na srednjem i južnom Jadranu. Nad našim krajevima će se uspostaviti sjeveroistočno strujanje, temperatura zraka će malo pasti. Krajem tjedna više oborina biti će na istoku zemlje te na južnom Jadranu, puhat će sjeverni i sjeveroistočni vjetrovi, a na Jadranu bura i tramuntana. Porast temperatura zraka i stabilizaciju vremena prema sadašnjim prognostičkim materijalima možemo očekivati tek za 10 do 12 dana pa će početak školskih praznika i kalendarskog ljeta biti u znaku ljetnog vremena.

