vremenska prognoza
Stiže promjena: U dijelu zemlje očekuje se kiša, zapuhat će olujni vjetar
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Pretežno vedro je diljem Hrvatske, temperature su niske u kopnenim krajevima, u Otočcu se spustila ispod -3.
U nastavku srijede prevladavat će sunčano, osobito u prvom dijelu dana, osobito nakon izdizanja magle, no poslijepodne treba računati na porast naoblake sa sjeverozapada, pri čemu može pasti malo kiše u Gorskoj Hrvatskoj, na sjevernom Jadranu, središnjem, sjevernom i zapadnom dijelu unutrašnjosti. Bura će jačati na moru, osobito prema večeri, pod Velebitom, gdje će biti olujnih udara.
Četvrtak donosi tmurne prilike, osobito na kopnu, gdje treba računati lokalno na oborinu. Sunce će biti naklonjenije Jadranu, osobito Dalmaciji. Bura će na moru biti snažna, s olujnim, čak i orkanskim udarima.
I petak će donijeti sunčanije prilike na moru, osobito u Dalmaciji, dok će u unutrašnjosti biti većinom oblačno, lokalno s kišom.
Nestabilno će biti i za vikend, lokalno s kišom u unutrašnjosti. Prvi dani studenog, s početkom novog tjedna, donijet će niže temperature.
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