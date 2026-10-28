Stiže promjena: U dijelu zemlje očekuje se kiša, zapuhat će olujni vjetar

U nastavku srijede prevladavat će sunčano, osobito u prvom dijelu dana, osobito nakon izdizanja magle, no poslijepodne treba računati na porast naoblake sa sjeverozapada, pri čemu može pasti malo kiše u Gorskoj Hrvatskoj, na sjevernom Jadranu, središnjem, sjevernom i zapadnom dijelu unutrašnjosti. Bura će jačati na moru, osobito prema večeri, pod Velebitom, gdje će biti olujnih udara.