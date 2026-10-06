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VREMENSKA PROGNOZA

Stižu kiše jesenje: Past će obilnija oborina, temperature i desetak stupnjeva niže

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Tea Blažević
|
06. lis. 2026. 07:16
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pixabay
Coyot/Pixabay/ilustracija

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

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Pretežno vedro je jutros diljem Hrvatske, na zapadu zemlje samo oblačnije. U nastavku utorka prevladavat će uglavnom sunčano, s tim da će na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj ostati oblačnije, lokalno može pasti i koja kap kiše, izglednije u drugom dijelu dana. Temperature bez većih promjena. 

Srijeda isto tako donosi promjenjive prilike, treba računati na kišu i pljuskove s grmljavinom na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, češće u drugom dijelu dana. Jačat će jugo na moru, kao uvod u promjenu vremena.

Četvrtak će biti još kišovitiji, češće duž Jadrana i uz Jadran, gdje treba računati na obilniju oborinu. Najmanje kiše bit će na istoku unutrašnjosti.

U noći na petak i u petak ujutro u većem dijelu zemlje bit će kiše i pljuskova, no tijekom dana češće duž Jadrana i uz Jadran. Zapuhat će vjetar sjevernog smjera uz koji će zahladnjeti, lokalno i za desetak stupnjeva. 

Posve stabilno neće biti niti za vikend

Teme
vremenska prognoza

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