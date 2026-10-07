vremenska prognoza
Stižu obilna kiša, grmljavina, olujan vjetar i zahlađenje: Meteoalarm na visokom stupnju!
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
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Iako na mjestima jutros ima umjerene do povećane naoblake, srijeda je diljem Hrvatske počela suho. U nastavku dana treba računati na kišu i pljuskove, najprije na sjevernom Jadranu, u Gorskom kotaru, krajem dana i tijekom noći i u Dalmaciji. U većini krajeva još i danas dijelom, čak i pretežno sunčano. Jugo će na moru pojačavati.
Četvrtak donosi od jutra kišu i pljuskove s grmljavinom, duž Jadrana i uz Jadran, gdje mjestimice može biti obilnije oborine. Poslijepodne je oborina izglednija i drugdje u kopnenim krajevima, s tim da će je najmanje biti prema istoku. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima.
Petak će također biti u znaku nestabilnog vremena, s kišom, pljuskovima i grmljavinom još mjestimice izraženijim duž Jadrana i uz Jadran, s tim da su poslijepodne pljuskovi izgledni diljem unutrašnjosti. Zapuhat će vjetar sjevernog smjera, na moru jaka i olujna bura,na snazi je viši stupanj Meteoalarma Državnog hidrometeorološkog zavoda. Osjetno će zahladnjeti, mjestimice u unutrašnjostri i desetak stupnjeva.
Vikend će također biti nestabilan. U subotu je još česta biti oborina, mjestimice i obilnija, dok će u nedjelju biti većinom suho.
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