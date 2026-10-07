Stižu obilna kiša, grmljavina, olujan vjetar i zahlađenje: Meteoalarm na visokom stupnju!

Četvrtak donosi od jutra kišu i pljuskove s grmljavinom, duž Jadrana i uz Jadran, gdje mjestimice može biti obilnije oborine. Poslijepodne je oborina izglednija i drugdje u kopnenim krajevima, s tim da će je najmanje biti prema istoku. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo, ponegdje s olujnim udarima.