Stižu vrući dani i noći. “Nastat će toplinska kupola, temperature skoro 40°C”

Podijeli :

Unsplash / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Vremensku situaciju nad Europom obilježava polje visokog tlaka Azorske anticiklone koja se proširila nad Sredozemno more i veći dio istočne i srednje Europe. Nad Balkanski poluotok istočno visinsko strujanje donosi nestabilan vlažan zrak sa Crnog mora. Duboka ciklona nad Atlantikom zapadno od Velike Britanije slabo je pokretna, produbljuje se, a vjetrovi njezine cirkulacije vuku topao suh zrak s područja sjeverne Afrike nad Pirinejski poluotok i zapadnu Europu.

Prema sadašnjem razvoju vremenske situacije izgledno je stvaranje toplinske kupole – “peke” iznad zapadnog Sredozemlja koja će idući tjedan donijeti visoke temperature i u naše krajeve.

Prije gašenja automobila obavezno napravite jednu stvar, popravak može biti skup Nova varijanta korone brine znanstvenike, neki zagovaraju ponovno uvođenje maski

Danas će u Hrvatskoj prevladavati sunčano vrijeme. Na Jadranu jutro uz slabu buru u podvelebitskom primorju, a na srednjem i južnom uz maestral. Poslijepodne

u unutrašnjosti umjeren razvoj dnevne naoblake uz malu vjerojatnost za pokoji grmljavinski pljusak. Najviše dnevne temperature zraka od 29 do 35.

U petak ujutro uz tokove rijeka i planinskim kotlinama moguća je jutarnja magla, koja će se brzo razilaziti i prevladavat će sunčano vrijeme. Na sjevernom Jadranu slaba bura, a na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana umjeren maestral. Poslijepodne slab, a u Slavoniji i Baranji te na južnom Jadranu, umjeren do jak razvoj konvektivne kumulusne naoblake uz pokoji grmljavinski pljusak. Jutarnje temperature od 16 do 22 u unutrašnjosti, a na Jadranu od 23 do 26. Najviše dnevne temperature zraka od 30 do 35.

Za vikend u unutrašnjosti prognoziramo sunčano vrijeme uz umjeren razvoj dnevne naoblake, tako da su u subotu poslijepodne mogući kratkotrajni lokalni

pljuskovi. Puhat će slab do umjeren istočnjak i sjeveroistočnjak.Temperature zraka u porastu tako da će noćne temperaure biti oko 20, a najviše dnevne malo ispod 40 C.

Na Jadranu sunčano toplo i vruće. Na sjevernom Jadranu u podvelebitskom primorju ujutro slaba bura. Na srednjem i južnom Jadranu slab do umjeren maestral. Temperature zraka u porastu, tople noći s temperaturom oko 24 i vrući dani dnevni maksimumi i do 38C.

Temperatura mora je visoka i mjerimo od 25 do 27C, a tijekom vikenda u priobalju i u planinama UV indeks visok i vrlo visok.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.