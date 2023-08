Toplinski val ne popušta! Za par dana meteorolozi najavljuju veliku promjenu

‘Pretežno sunčano te vruće i vrlo vruće. U unutrašnjosti poslijepodne lokalno jači razvoj oblaka uz mogućnost za poneki pljusak s grmljavinom ili malo kiše, osobito na sjeverozapadu. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba i umjerena bura, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 32 do 37 °C’, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Za gradove Rijeku, Dubrovnik i Split izdano je crveno upozorenje, a narančasto upozorenja za Knin. Zagreb, Karlovac i Gospić su pod žutim meteoalarmom.

‘U srijedu na istoku Hrvatske vruće i sparno, uz najvišu temperaturu oko 35 °C. I noć će ponegdje biti topla jer se temperatura neće spuštati ispod 20 °C. Ujutro u Posavini kratkotrajna magla, a popodne će biti male do umjerene naoblake.

U središnjoj Hrvatskoj uz dnevni razvoj oblaka poslijepodne je moguć i pokoji lokalni pljusak, ponajprije u Hrvatskom zagorju i Međimurju. No, i mnogo sunčanih sati te vrućina, uz najvišu temperaturu od 33 do 35 °C. I na zapadu zemlje upozorenje na toplinski val, dapače na sjevernome Jadranu i crvenog – najvišeg stupnja, pri čemu noć mjestimice vrlo topla, a danju vrlo vruće. Ugodnija noć u gorju – jutarnja temperatura od 15 do 17 °C, po kotlinama i magla, a danju uz pretežno sunčano vrijeme porast će do 32 °C, uz povremeno umjeren sjeveroistočnjak.

Na moru u noći i ujutro bura – umjerena, pod Velebitom i jaka, a potom vjetar s mora. Umjeren sjeverozapadnjak, uz obalu i jugozapadnjak blago osvježenje pružat će i u sunčanoj Dalmaciji. No svakako se zaštitite od neugodne vrućine – popodnevna temperatura zraka ponegdje će biti i 37 °C, a ni noću se često na obali neće spuštati ispod 25 °C. Neugodna noćna sparina i na jugu Hrvatske, danju pak vruće i vrlo vruće uz crveno, najveće upozorenje na vrućinu. Nakon noćne i jutarnje bure zapuhat će jugozapadnjak, na otocima i sjeverozapadnjak, pa će more biti malo do umjereno valovito more temperature oko 27 °C’, prognozirala je za HRT dr. sc. Petra Mikuš Jurković iz DHMZ-a.

U četvrtak podjednako kao u srijedu pa u petak i subotu malo stabilnije

‘Idućih dana more još malo toplije jer neće biti jačeg vjetra, a ni toplinski val ne posustaje – i dalje obilje sunčanog vremena, vrlo tople noći te neugodno vrući dani, pri ćemu će i UV indeks i dalje biti vrlo visok.

Na kopnu također do subote pretežno sunčano i vruće, a i noći će pružati sve manje osvježenja, posebice u urbanim središtima. Ipak uz lokalno jači razvoj oblaka moguć je i pokoji pljusak, ponajprije u četvrtak’, prognozirala je za HRT.

