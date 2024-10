I dalje stabilno i sunčano, kada nas očekuje promjena?

Podijeli :

Sanjin Strukic/PIXSELL

Danas će vrijeme biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku - ostatak jutarnje magle. Na Jadranu će puhati slab maestral, a u unutrašnjosti sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 16 do 21, na Jadranu od 20 do 24.

Nad srednjom Europom je polje povišenog tlaka zraka anticiklone, a ciklonalni vrtlozi nalaze se nad Baltikom i pred zapadnom obalom Europe pred Gibraltarom i nad Pirinejskim poluotokom. Ciklona nad španjolskom se sporo popunjava, a na njezinoj prednjoj strani nastavlja se pritjecanje toplog zraka iz sjeverne Afrike. Ciklonalni poremećaja s Baltičkog mora će se do kraja vikenda premjestit prema jugoistoku prema Ukrajini i Crnom moru.

Glavnina hladnog zraka prodrijet će istočno od Karpata, a samo manja količina prodrijet će nad Panonsku nizinu te uzrokovati manji pad temperature zrak koji će se najviše osjetiti nad istočnim Balkanom.

Kakvo nas vrijeme čeka u prvim danima studenog?

Danas će vrijeme biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku – ostatak jutarnje magle. Na Jadranu će puhati slab maestral, a u unutrašnjosti sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 16 do 21, na Jadranu od 20 do 24.

Sutra u petak će nakon jutarnje magle i jutarnjih temperatura od 3 do 6 C u unutrašnjosti a na Jadranu od 13 do 17 dan biti pretežno sunčan i razmjerno topao s obzirom na doba godine. U unutrašnjosti će prijepodne još biti umjerene naoblake – ostataka jutarnje magle. Na Jadranu će puhati slab maestral a u unutrašnjosti sjeverozapadni vjetar. Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 16 do 21, na Jadranu od 20 do 24.

U nastavku tjedna pod utjecajem anticiklone stabilno sunčano vrijeme uz jutarnje magle. Zbog premještanja hladne zračne mase nad sjeveroistokom Europe manji pad temperature u nedjelju i ponedjeljak uz sjeverozapadnjak i sjeverac u unutrašnjosti. Na Jadranu sunčano uz anticiklonalnu buru. Karakteristika joj je slabo izražena burina kapa nad priobalnim planinama. Temperature zraka u manjem padu. Ukratko sutra sunčano stabilno uz prohladno jutro i iznadprosječno visoke temperature danju.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Ovo je najgora vrsta mesa koju možete pojesti: Puno je soli i kolesterola, gomila salo… Odlomio se dio zgrade na Trgu bana Jelačića, na terenu vatrogasci