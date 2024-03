Vremenska prognoza: Pred nama je tmuran vikend, ali…

Podijeli :

Sime Zelic/PIXSELL/ Ilustracija

Ciklona s Atlantika pemješta se sjeverno od Alpa, a manja količina nestabilnog zraka prodrire nad Sredozemno more. Nad Genovskim zaljevom razvija se ciklona pod čijim utjecajem nad našim krajevima jača jugo i jugozapadnjak.

Topao zrak sa sjeverne Afrike prelaskom preko Sredozemnog mora puni se vlagom. Pod utjecajem juga do kraja vikenda temperature zraka u malom porastu. Na Jadranu i u zaobalju mjestimično će biti obilne oborine.

Danas će biti umjereno do pretežno oblačno, uz slabu kišu, a u planinama iznad 1500 metara visine moglo bi biti susnježice i snijega.

FOTO Na Sljemenu pada snijeg

Na Jadranu umjereno do jako, a na krajnjem jugu i olujno jugo U Dalmaciji prognoziramo i pljuskove s grmljavinom a meteoalarm DHMZ-a upozorava i

na mogućnost pojave tuče u Dubrovačkoj regiji. Najviše dnevne temperature zraka od 11 do 16, a u gorskim krajevima oko 4.

U nedjelju promjenljivo oblačno s povremenom kišom, te zbog juga iznadprosječno toplo. Obilnije oborine moguće su u Dalmatinskoj zagori, na srednjem Jadranu te Kvarneru i Gorskom kotaru. U istočnim krajevima unutrašnjosti promjenljivo oblačno uz rijetku oborinu. Puhat će jak, a u gorju pojačan, jugoistočnjak, a na Jadranu olujno jugo.

Navečer i u noći na ponedjeljak u sjeverozapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prestanak oborina i djelomično razvedravanje. Jutarnje

temperature zraka od 4 do 7 na Jadranu oko 12, najviše dnevne od 14 do 16 stupnjeva. U istočnim krajevima unutrašnjosti toplije s temperaturama do 20 stupnjeva.

