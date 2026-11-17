Umjereno do pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiše ima u Gorskom kotaru i Lici, Dalmaciji, kolnici su mokri ili samo vlažni skliski u većem dijelu zemlje, vozače se poziva na oprez. U dijelu zemlje ima i magle, mjestimice vrlo guste. U nastavku utorka prevladavat će uglavnom oblačno, oborina će se uglavnom držati Jadrana i područja uz Jadran, no tijekom večeri će se širiti i na ostale predjele. Oborina će lokalno biti obilnija, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, gdje postoji opasnost od bujičnih i urbanih poplava, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Probleme će stvarati i jak vjetar južnog smjera.