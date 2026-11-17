VREMENSKA PROGNOZA
Meteoalarm upozorava na jak vjetar i obilnu kišu, prijete i poplave
Donosimo vremensku prognozu Tee Blažević.
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Umjereno do pretežno je oblačno diljem Hrvatske, kiše ima u Gorskom kotaru i Lici, Dalmaciji, kolnici su mokri ili samo vlažni skliski u većem dijelu zemlje, vozače se poziva na oprez. U dijelu zemlje ima i magle, mjestimice vrlo guste. U nastavku utorka prevladavat će uglavnom oblačno, oborina će se uglavnom držati Jadrana i područja uz Jadran, no tijekom večeri će se širiti i na ostale predjele. Oborina će lokalno biti obilnija, osobito na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, gdje postoji opasnost od bujičnih i urbanih poplava, na što upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. Probleme će stvarati i jak vjetar južnog smjera.
Srijeda će također donijeti kišu i pljuskove, češće duž Jadrana i uz Jadran te prema te prema istoku unutrašnjosti. Uz južinu, bit će još malo toplije.
Četvrtak donosi novi val oborine.
U petak će biti rjeđa oborina, no nastavit će se nestabilno vrijeme, što vrijedi i za dane vikenda. U subotu je kiša najizglednija duž Jadrana i uz Jadran, dok se u nedjelju prema kraju dana očekuje jače pogoršanje. Kraj tjedna donosi i zahladnjenje.
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