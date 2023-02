Vrijeme i danas hladno, naš meteorolog otkriva kada nam stiže “malo proljeće”

Podijeli :

Izvor: Sanjin Strukic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Nad zapadnom Europom jača greben Azorske anticiklone. Duboka ciklona stacionira nad Skandinavijom. Visinsko strujanje nad našim krajevima je sjevernog i sjeveroistočnog smjera te pritječe hladan suh polarni zrak.

Oslabljena hladna fronta premješta se kroz anticiklonalno polje sjeverno od Alpa i kod nas će u sjevernim krajevima unutrašnjosti djelovati na vrijeme danas poslijepodne I navečer te u nedjelju, prognozira za N1 naš meteorolog Bojan Lipovšćak.

Prognoza za subotu

Danas će vrijeme nakon dizanja mjestimične jutarnje magle biti sunčano na Jadranu uz slabu i umjerenu buru. Poslijepodne i navečer naoblačit će se sa sjeverozapada. Najviše dnevne temperature zraka u unutrašnjosti od 4 do 9, a na Jadranu oko 12C.

Prognoza za nedjelju

U nedjelju umjereno i pretežno oblačno, u sjevernim predjelima unutrašnjosti moguća je slaba kiša, a slab snijeg samo u Lici i Gorskom kotaru. Jutarnje temperature u unutrašnjosti od -4 do 0, na Jadranu oko 4, najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 5 do 10, na obali i otocima između 10 i 15 °C.

Na Zavižanu danas gotovo metar snijega

Visine snijega izmjerene u 7 sati na postajama DHMZ-a su (u cm):

Zavižan: 98

Begovo Razdolje: 72

RC Puntijarka: 55

Delnice: 39

Parg-Čabar: 31

NP Plitvička jezera: 30

Crni Lug-NP Risnjak: 19

Bosiljevo: 3

Bednja: 3

Ogulin: 2

Prognoza za idući tjedan

Nakon hladnog vikenda idući tjedan očekujemo povratak proljetnih temperatura. Prognoziramo suho i sunčano vrijeme uz jutarnju maglu i slab mraz u unutrašnjosti. Na Jadranu bura u smirivanju i zapuhat će sjeverozapadnjak. Temperature zraka u porastu tako da će minimalne temperature u unutrašnjosti biti od 2 do 4, na Jadranu od 6 do 9. Najviše dnevne u unutrašnjosti od 5 do 10, na Jadranu oko 13.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.