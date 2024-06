Tijekom vikenda temperature do 35 stupnjeva, ali novi tjedan donosi veliku promjenu

Podijeli :

U suboto nas očekuje sunčano vrijeme uz, ponegdje malu i umjerenu naoblaku. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva, prognoza je državnog hidrometeoroškog zavoda (DHMZ).

Ujutro je bilo mjestimice magle u unutrašnjosti. Vjetar uglavnom slab, ponegdje umjeren južni i jugozapadni, na otvorenom moru i sjeverozapadni, a ujutro uz obalu mjestimice bura.

U nedjelju pretežno sunčano i vruće. Poslijepodne ponegdje u unutrašnjosti umjeren i jak razvoj oblaka uz mogućnost za poneki lokalni pljusak, uglavnom u Slavoniji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, mjestimice moguće jako. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 21, na Jadranu između 21 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 °C.

Promjena vremena

Ipak, novi tjedan donosi promjenu i zahlađenje.

U ponedjeljak i utorak djelomice sunčano i nestabilno. Uz umjeren i jak razvoj oblaka mjestimice će biti kiše i pljuskova. Temperatura zraka u osjetnom padu, osobito na kopnu.

