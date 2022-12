Zima nije na vidiku: Nastavlja se jesensko vrijeme uz više temperature

Podijeli :

Izvor: Rudy and Peter Skitterians / Pixabay / Ilustracija

Donosimo vremensku prognozu našeg meteorologa Bojana Lipovšćaka.

Nad južnom i istočnom Europom je polje visokog tlaka anticiklone. Ciklonalni poremećaji premještaju se Atlantikom te slijede smjer toka Golfske struje. Izražena ciklonalna aktivnost je nad Sjevernim morem između Velike Britanije i Islanda. Na prednjoj strani ciklone strujanje je jugozapadnog smjera te premješta toplu zračnu masu sa sjeverozapada Afrike nad Pirinejski poluotok i Sredozemno more. Mlazna struja na visini od 12 kilometara teče sjeverno od Alpa te razdvaja toplu i

hladnu zračnu masu.

Danas u unutrašnjosti nastavak stabilnog kasnojesenskog vremena. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak uz djelomice sunčano i razmjerno toplo vrijeme obzirom na godišnje doba. Više naoblake na Jadranu, Lici i Gorskom kotaru gdje je mjestimice moguća slaba kiša. Poslijepodne jugo u pojačanju.

Najviše dnevne temperature u unutrašnjosti od 10 do 15 °C, na Jadranu oko 15, a na otocima južnog Jadrana do 18 stupnjeva Celzija. Do kraja tjedna vrijeme će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, više naoblake uz mogućnost za povremenu slabu kišu prognoziramo na Kvarneru i Gorskom kotaru. Puhat će umjeren, a u planinama i jak sjeverozapadnjak. Temperature zraka u porastu tako da će u unutrašnjosti, a i na Jadranu biti toplo s temperaturom do 18 stupnjeva.

U silvestarskoj noći temperature zraka u unutrašnjosti od 4 do 7, a na Jadranu od 8 do 11 stupnjeva Celzija.

