Biokemijska trudnoća: Uzrok, simptomi i na što trebate pripaziti kod ovog stanja?

Biokemijska trudnoća je trudnoća koja ne uspije u prvih nekoliko tjedana od začeća, odnosno to je naziv za pobačaj koji nastane tako rano. Ovu trudnoću još nije moguće vidjeti na ultrazvuku, već jedino po hormonima iz krvi ili urina.

Oko 60 posto svih trudnoća završava kao biokemijska trudnoća. Takva trudnoća odnosi se na vrlo rani pobačaj i to do prvih pet tjedana. S obzirom na to da se simptomi trudnoće javljaju tek od šestog tjedna, simptomi biokemijske trudnoće često su neprimjetni.

Što je to biokemijska trudnoća?

Kada se embrij samo razvije u prvih nekoliko tjedana, ali odumre prije nego dođe do implantacije, dolazi do biokemijske trudnoće.

Žene najčešće niti ne znaju da su trudne jer nije došlo do jasnih simptoma, a trudnoća se u prvih nekoliko tjedana ne može vidjeti na ultrazvuku.

Ova trudnoća često rastuži partnere, ali dobra je vijest da je nakon nje moguća ponovna trudnoća. Ipak, razlikuje se od slične pojave, izvanmaternične trudnoće koja isto nastaje u prvim tjednima, a u kojoj se plod razvija u trbušnoj šupljini ili negdje drugdje izvan maternice.

Uzroci biokemijske trudnoće

Postoji više uzroka biokemijske trudnoće, no valja napomenuti da ona nije neuobičajena i da ne znači da će svaka trudnoća propasti. Nasuprot tome, ne znači svako krvarenje u prvih pet tjedana trudnoće da je došlo do pobačaja, no nužno je svako krvarenje provjeriti kod ginekologa ako pokušavate zatrudnjeti.

Uzroci biokemijske trudnoće su tako:

1. Kromosomska abnormalnost

Jedna od najčešćih uzroka biokemijske trudnoće jest kromosomska abnormalnost. Kromosomska greška nalazi se na samoj jajnoj stanici ili na spermiju zbog koje se embrij ne može normalno razviti pa propada.

2. Anomalija maternice

Anomalije maternice također mogu biti uzrok biokemijske trudnoće, odnosno vrlo ranog pobačaja. Postoje prirodne i stečene anomalije maternice. Obje vrste mogu stvoriti nepogodan dio maternice za razvoj embrija na koji se pokuša, ali ne uspijeva implementirati.

3. Poremećaj hormona

Uz to, određeni poremećaj hormona može dovesti do toga da trudnoća ne uspije u vrlo ranoj fazi. Žene koje su starije od 35 godina, koje imaju policistične jajnike, dijabetes i aktivni su pušači imaju veće šanse da dožive biokemijsku trudnoću.

Dijagnoza i simptomi biokemijske trudnoće

Kako bi se znalo da se radi o biokemijskoj trudnoći, odnosno kako bi se dokazalo da je osoba bila trudna radi se test beta HCG kojim se provjerava prisutnost hormona trudnoće iz krvi ili urina. Ako test ispadne pozitivan, znači da je osoba bila trudna i da je doživjela biokemijsku trudnoću.

No, simptomi biokemijske trudnoće su vrlo slični običnoj menstruaciji, stoga je nužno obratiti pozornost na ove stvari ako sumnjate da se radi o biokemijskoj trudnoći:

– neuredniji ciklus – ako ste menstruaciju dobili ranije ili kasnije, posebice ako inače imate redovite i uredne cikluse

– obilnije krvarenje

– grčevi – posebice na jednoj strani

– ugrušci u menstrualnoj krvi

– trajanje menstruacije – ako traje dulje nego inače, moguće je da se tijelo ‘čisti’ od odumrlog embrija

– osjetljivost grudi

– umor

– jutarnja mučnina

Što nakon biokemijske trudnoće?

Pošto mnoge žene ni ne shvate da su trudne i da su doživjele rani pobačaj, odnosno biokemijsku trudnoću, oporavak je praktički automatski. Nakon biokemijske trudnoće kvaliteta života nije promijenjena i žene idući put trudnoću mogu iznijeti do samog kraja i roditi zdravo dijete.

Zaključak

Ako pokušavate zatrudnjeti i primijetite krvarenje u prvih pet tjedana trudnoće, posebice ako je popraćeno s grčevima i ugrušcima, javite se ginekologu.

S druge strane, ako ne pokušavate zatrudnjeti, ali primijetite određene promjene u ciklusu i tijekom menstruacije, moguće je da se radi o biokemijskoj trudnoći, a da bi se to potvrdilo ginekolog će vas poslati na vađenje krvi kako bi se provjerila prisutnost beta HCG, odnosno hormona koji ukazuje na trudno stanje kod majke.

