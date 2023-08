Prvi simptomi trudnoće: Neke od ovih pojava su znak da ste možda u drugom stanju

Podijeli :

Jedan od najočitijih znakova da je osoba trudna jest izostanak mjesečnice. No, nije svaki izostanak mjesečnice znak trudnoće. Stoga postoji niz drugih simptoma koji mogu ukazivati na to da je osoba u drugom stanju.

Iako se simptomi trudnoće razlikuju od osobe do osobe, postoji nekoliko prvih znakova da ste trudni. Svakako je izostanak menstruacije jedan od glavnih znakova, no ne mora svaki izostanak mjesečnice značiti trudnoću, a neke osobe uopće ne moraju imati nikakve simptome trudnoće u prvih pet mjeseci.

Prvi simptomi trudnoće

Prvi simptomi trudnoće mogu biti različiti i na njih treba obratiti pažnju. Promjena u menstrualnom ciklusu može značiti da je vrijeme za posjet ginekologu, ali i da se radi o trudnoći.

Prvi simptomi trudnoće tako mogu biti:

1. Izostanak menstruacije

Dakle, kašnjenje menstruacije može značiti dvije stvari – da je osoba trudna ili da se radi o nekom drugom uzroku izostanka mjesečnice. Tako se izostanak menstruacije može pripisati policističnim jajnicima, nagloj promjeni tjelesne težine, disbalansu hormona, neki lijekovi kao i izloženost stresu.

2. Oskudno krvarenje, tzv. “spotting”

Tijekom trudnoće je moguće imati mjesečno krvarenje koje se onda zamijeni s menstruacijom. Zove se oskudno krvarenje ili ‘spotting’. Razlika između takvog i menstrualnog krvarenja je u količini krvi koja je puno manja od regularne mjesečnice.

Oskudno krvarenje također se ne pojavljuje u redovitim ciklusima kao menstruacija već je neredovito i nerijetko su dani trajanja dosta različiti. Još se naziva implantacijsko krvarenje te se po prvi put pojavljuje šest do 12 dana nakon oplodnje.

3. Grčevi

Uz oskudno krvarenje mogu se pojaviti i grčevi koji su vrlo slični menstruacijskim grčevima, samo puno slabijeg intenziteta. Stoga nije čudno da mnoge žene takvo krvarenje zamijene mjesečnicom te, ako im uz to izostanu drugi rani simptomi trudnoće, ne znaju da su trudne prvih nekoliko mjeseci.

4. Bijeli iscjedak

Tijekom prvih tjedana trudnoće moguća je pojava bijelog mliječnog iscjetka. To je normalna pojava i posljedica je epitelizacije stijenke rodnice i može biti prisutan tijekom cijele trudnoće

5. Promjene na grudima

Grudi također mogu najaviti ranu fazu trudnoće. Mogu postati nabubrenje i tvrđe te mogu biti osjetljive na dodir, baš kao pred dolazak menstruacije.

6. Mučnine

Najčešće se radi o jutarnjim mučninama, ali one se mogu pojaviti u bilo koje doba dana. Tipične su za prve tjedne trudnoće, ali kod nekih osoba mučnine znaju u potpunosti izostati.

7. Mirisi

Povezani su s mučninama, odnosno izazivaju ih. Ako osobi smetaju regularni mirisi i uz to tjeraju na povraćanje, to je jedan od ranih znakova trudnoća koji uglavnom traje do 13. tjedna.

Ostali simptomi trudnoće

Simptomi koji su navedeni jedni su od čestih simptoma, ali postoje i neki drugi, manje česti simptomi rane trudnoće:

– glavobolja

– vrtoglavica

– nesvjestica

– umor

– pospanost

– bolovi u leđima

– učestalo mokrenje

– loša probava

– viša tjelesna temperatura

– promjene raspoloženja

Trudnoća bez simptoma

Kriptična ili prikrivena trudnoća je trudnoća bez svih navedenih simptoma. ž

Izvanmaternična trudnoća: Uzrok, simptomi i kako se pravilno liječi ovo stanje?

Tada osoba ni ne zna da je trudna, odnosno to ne zna do otprilike petog mjeseca trudnoća kada bi se trebali osjetiti bebini udarci u trbuhu.

No, uz određenu poziciju posteljice udarci mogu biti znatno manje osjetni pa osobe ne znaju da su trudne sve dok ne krene sam porod.

Ipak, kriptična trudnoća je vrlo rijetka i pojavljuje kod jedne od 2.500 trudnoća. Test na trudnoću kod kriptične trudnoće može biti lažno negativan.

Zaključak

Prvi simptomi trudnoće različiti su od osobe do osobe, kod nekih u potpunosti izostanu, a kod drugih se mogu pojaviti apsolutno svi simptomi bez da je osoba uopće trudna. Stoga je najbolji način da se potvrdi trudnoća odlazak ginekologu jer i test na trudnoću može biti lažno negativan.

