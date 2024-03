Deset stvari koje vam vaša stolica može reći o zdravlju i kada je vrijeme za posjet liječniku

Podijeli :

Većina ljudi u prosjeku prazni crijeva između tri puta dnevno i tri puta tjedno. To je nužna tjelesna funkcija koja pomaže u izbacivanju neprobavljene hrane i drugih otpadnih tvari.

Promjena u vašim uobičajenim navikama u kupaonici može biti uzrokovana nečim relativno bezopasnim kao što je vaša prehrana, nedovoljno vježbanje ili lijekovi. Ali liječnica Rhianna McClymont tvrdi da su drugi utjecaji više zabrinjavajući.

“Važno je normalizirati razgovor o stolici, jer problemi s njom mogu ukazivati ​​na problem u probavnom traktu. Ako se radi o nečem ozbiljnom, ključno je uočiti to čim ranije.”

Dr. McClymont je podijelila je deset vrsta stolica kojih treba biti svjestan i sve ključne znakove upozorenja koji bi trebali potaknuti daljnju istragu.

1) Smeđa, dobro oblikovana stolica koja lako prolazi

Ovo se smatra zdravim. Ako je smeđe boje, dobro oblikovano i lako prolazi, nemate razloga za brigu.

2) Tvrda stolica (poput kuglica)

Prema dr. McClymont, tvrda stolica ili stolica poput kuglica može ukazivati ​​na zatvor. Klasificira se kao zatvor ako niste praznili crijeva najmanje tri puta u proteklom tjednu i osjećate bol ili se naprežete kada idete na WC.

To također može uzrokovati osjećaj nadutosti, mučnine i bolova u trbuhu. Uzroci zatvora mogu biti nedostatak vlakana, dehidraciju, neaktivnost, lijekove, stres, anksioznost ili depresiju. Za borbu protiv zatvora, pijte puno vode, jedite dovoljno vlakana i bavite se laganom tjelovježbom.

3) Rijetka ili vodenasta stolica

“Mekša stolica ili proljev mogu biti uzrokovani infekcijom crijeva, intolerancijom na hranu, određenim lijekovima, pretjeranim radom štitnjače ili bolešću crijeva poput Crohnove bolesti. Određena hrana također može biti krivac, poput alkohola, kofeina i začinjene ili masne hrane.”

Stres i tjeskoba također mogu igrati ulogu. Proljev je također simptom sindroma iritabilnog crijeva (IBS), koji pogađa 10 do 15 posto ljudi diljem svijeta.

4) Svijetlocrvena krv u izmetu

Iako zabrinjavajuće, krv u stolici je češća nego što mislite. Može biti posljedica analnih fisura, hemoroida, sindrom iritabilnog crijeva (IBS) ili divertikulitisa (probavnog stanja koje zahvaća debelo crijevo). Ali zabrinjavajuće je da to može biti znak raka crijeva.

Dr. McClymont, podijelila je moguće simptome IBS-a ili raka crijeva: stalna bol u trbuhu, krvarenje iz stražnjeg prolaza (osobito ako je krv pomiješana sa stolicom), neobjašnjivi gubitak težine, nova promjena vašeg normalnog uzorka crijeva, masa u vašem abdomenu ili rektumu.

5) Crna stolica (poput katrana)

Crna stolica može biti alarmantna, no uzrok mogu biti tablete željeza ili vaša prehrana. Međutim, to također može biti simptom čira koji krvari ili raka želuca.

“Crna i katranasta stolica može ukazivati ​​na problem poput krvarenja u probavnom traktu. Važno je razgovarati s liječnikom ako to primijetite u vašoj stolici jer će vam možda trebati daljnji testovi.”

6) Masna stolica

Ako je vaša stolica masna, pluta i teško ju je isprati, to bi mogao biti znak da ne apsorbirate pravilno hranjive tvari iz hrane ili ne proizvodite žuč ili enzime za učinkovitu probavu hrane. Drugi uobičajeni simptomi malapsorpcije uključuju prekomjerno stvaranje plinova, grčeve u trbuhu, proljev, gubitak težine i probavne smetnje.

“Postoji niz razloga za to. Ako se ovo dogodi s vašom stolicom, najbolje je razgovarati s liječnikom opće prakse”, kaže dr. McClymont.

7) Sluz u stolici

Uočavanje sluzi u stolici znači da biste odmah trebali posjetiti liječnika. “Sluz u stolici može biti znak infekcije ili poremećaja poput Crohnove bolesti ili ulceroznog kolitisa, a oba su oblici upalne bolesti crijeva”, rekla je dr. McClymont.

Sluz u stolici također može biti uzrokovana razderotinom ili otvorenom ranom u blizini anusa, čirevima, IBS-om i alergijama na hranu. “Ako primijetite sluz u stolici i imate promjenu u kretanju crijeva, bolove u trbuhu ili krv u stolici, obavijestite svojeg liječnik.”

8) Obojana stolica

Stolica se može pojaviti u bilo kojoj nijansi od smeđe do ljubičaste. “Određena hrana može promijeniti boju vaše stolice. Cikla, na primjer, može izazvati crveno-ružičastu nijansu, što bi na prvi pogled moglo biti prilično zabrinjavajuće. Prehrana koja je vrlo bogata špinatom i lisnatim povrćem također može dovesti do zelenije boje stolice.”

9) Stolica boje gline ili svijetle boje

Trebali biste razgovarati sa svojim liječnikom opće prakse ako vam stolica izgleda glinasto ili neobično svijetlo. Ako je vaša stolica blijeda, to može biti znak da jetra ne proizvodi dovoljno žuči ili je protok možda blokiran.

10) Primjetno smrdljivija stolica

Ako vaša stolica miriše gore nego inače, to može signalizirati niz problema od zatvora do infekcije ili intolerancije na hranu. Ili to može biti uzrokovano nedavnom promjenom vaše prehrane. “Ako ste zabrinuti ili je smrdljiva stolica popraćena drugim stvarima poput boli u donjem dijelu trbuha, vrućice ili krvi u stolici, javite se liječniku.”

