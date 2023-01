Podijeli :

Izvor: Unsplash

Općenito, najbolja hrana kada imate upalu grla je ona meke teksture koja vam neće dodatno iritirati grlo. Samo ne zaboravite pripaziti na unos šećera, kaže dr. Favini. Najčešći uzrok grlobolje je virusna infekcija. Virus i vaš imunološki odgovor na virus uzrokuju upalu sluznice grla, a to uzrokuje bol, kaže dr. Nate Favini.

“Nema puno toga što možete učiniti u vezi s virusnom infekcijom, osim prebroditi je i nastaviti ostati hidrirani. Uz to, hrana koju jedete definitivno može ubrzati vaše ozdravljenje”, dodaje.

1. Pileća juha

“Grlobolja je posljedica upale i dehidracije. Tekućine poput pileće juhe ne samo da nadoknađuju izgubljenu vodu, već sol pomaže tijelu da zadrži tekućinu u tkivima. Isto vrijedi za gotovo svaku juhu, a ako ste vegan i ne jedete meso, dobra je i ona od povrća”, savjetuje dr. Cynthia Li.

2. Med

“Med je poznat od davnina, i to s dobrim razlogom. Moderna znanost pokazala je kako je Manuka med posebno učinkovit protiv raznih infekcija, bakterijskih i virusnih, uključujući one koje uzrokuju običnu prehladu. Samo nemojte pretjerivati s medom jer u većim dozama može spriječiti imunološki sustav da radi svoj posao, zbog sadržaja šećera”, kaže dr. Li.

3. Jogurt

“Jogurt je dobar izvor proteina, ugljikohidrata i zdravih masnoća, kao i probiotičkih bakterija koje podržavaju imunološku funkciju. Također, po nekim istraživanjima postojati poveznica između konzumacije jogurta i smanjene stope respiratornih infekcija te bolova u uhu. Osim toga, hladna i meka tekstura jogurta čine ga hranom koju je lako progutati kad vas boli grlo”, objašnjava dr. Li.

4. Jaja

“Jaja su bogata mineralima poput cinka, željeza i selena, kao i vitaminom D i B12, koji mogu pomoći vašem tijelu u obrani od infekcije koja uzrokuje grlobolju”, pojašnjava.

5. Zobena kaša

“Općenito, najbolja hrana kada imate upalu grla je ona meke teksture koja vam neće dodatno iritirati grlo. Dakle, da, zobene pahuljice definitivno ispunjavaju te uvjete”, kaže dr. Favini.

Dr. Li dodaje se da je zobena kaša bogata magnezijem, cinkom i antioksidansima, koji pokreću procese detoksikacije tijela, a zatim oslobađaju tijelo od otpada i infekcija, piše 24sata.

6. Đumbir

“U laboratorijskim eksperimentima je dokazano da đumbir ima analgetski učinak, odnosno smanjuje osjećaj boli. Također, ima antioksidativna i protuupalna svojstva. Također se čini da inhibira rast određenih štetnih sojeva bakterija”, pojašnjava dr. Li.

“U studiji objavljenoj u Nutrition Journalu, kombinacija đumbira i meda pokazala se vrlo učinkovitom. Također, mnoge upale grla prati postnazalno kapanje, koje može iritirati želudac i izazvati mučninu, a tu pomaže đumbir jer suzbija mučninu”, dodaje.

7. Smoothie

“Ovakvi napici su sjajan način da u nekoliko gutljaja ubacite dobre nutrijente u vrijednosti, recimo, cijele glavice salate. Držite se sastojaka poput kelja, celera i bobičastog voća, koji imaju nizak udio šećera i visok udio antioksidansa”, savjetuje dr. Li.

Također, savjetuje u smoothie dodati vodu i naranču (ili mandarinu).

“To voće sadrži vlakna koja reguliraju inzulin i bogato je vitaminom C. Ljudima s upaljenim grlom zbog virusne infekcije često preporučujemo visoku dozu vitamina C, do 3000 miligrama dnevno za jačanje imunološkog sustava i brži oporavak”, kaže dr. Favini.

8. Sladoled

Čini se da je i sladoled dobra pomoć kod upale grla, barem tako tvrdi dr. Favini.

“Hladna hrana poput sladoleda može biti posebno dobra jer pomaže u smirivanju grlobolje i čak može smanjiti upalu. Samo ne zaboravite pripaziti na unos šećera”, pojašnjava dr. Favini, a prenosi womenshealthmag.com.

