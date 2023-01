Podijeli :

Izvor: N1

U Srbiji, kao ni u Hrvatskoj, od 2011. nema obaveznog vojnog roka, ali punoljetni srpski državljani upisuju se u vojnu evidenciju kako bi ih se moglo pozvati u rezervni sastav. Vrijedi to i za pripadnike srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj koji, osim hrvatskog, posjeduju i državljanstvo Srbije i tko zna koliko ih se već nalazi u vojnoj evidenciji susjedne države.

No nedavno je ovo postalo tema u Hrvatskoj zato što je javnost doznala za slučaj 21-godišnjeg policajca iz Mirkovaca pokraj Vinkovaca, koji se u studenom prošle godine u Sremskoj Mitrovici upisao u srpsku vojnu evidenciju. Čini se da nije bio oduševljen time jer je prethodno od 2019. ignorirao tri poziva koja su mu stigla, ali naposljetku je svoju dužnost kao srpski državljanin ispunio možda i zbog novčane pa čak i zatvorske kazne koje su mu prijetile, piše Novi list.

U MUP-u su nekako doznali što je učinio i protiv njega je pokrenut stegovni postupak “radi preuzimanja poziva za upis u vojnu evidenciju Republike Srbije, bez da je o tome obavijestio svog neposredno nadređenog rukovoditelja”. Dok taj postupak traje, mladić je udaljen iz službe koju je obavljao na graničnom prijelazu Tovarnik.

Hrvatski suverenisti tvrde da je još petnaestak policajaca s područja policijskih uprava osječko-baranjske i vukovarsko-srijemske koji su i državljani Srbije od listopada primilo poziv kakav je policajcu iz mirkovaca prouzročio nevolje i u petak su zbog toga zatražili sazivanje sjednice saborskog Odbora za nacionalnu sigurnost.

“Informacija je to koja kola među policijskim službenicima i mi smo je odlučili objaviti. Slučaj s kojim je javnost upoznata sigurno nije izoliran. Velik je problem što u našem MUP-u ne raspolažu podacima o tome koji policajci imaju dvostruko državljanstvo, to je nevjerojatno, rekao je Novom listu predsjednik Hrvatskih suverenista Marijan Pavliček.

Za njega nije sporan upis u vojnu evidenciju Srbije samo hrvatskih policajaca koji su nositelji i srpskog državljanstva nego općenito svih pripadnika srpske nacionalne manjine koji posjeduju dvostruko državljanstvo.

“Apsurdno je da se netko tko živi u jednoj državi upisuje u vojnu evidenciju druge države, ne odnosi se to samo na djelatnike MUP-a. Čemu to? Znači li da bi ti ljudi bili voljni ratovati za drugu državu? Meni je to nepojmljivo. No, zahtjev za sjednicu Odbora za nacionalnu sigurnost uputili smo konkretno u vezi s policajcima koji imaju srpsko državljanstvo, nije mi jasno da naše službe nisu reagirale na te pozive koji njima dolaze iz Srbije. Ogroman je to sigurnosni propust, imate, dakle, možda policajaca kojima su u Hrvatskoj dostupne osjetljive informacije o svima nama, a istovremeno su u vojnoj evidenciji Srbije i moglo bi ih se jednom mobilizirati”, naglašava Pavliček.

Predsjednik Odbora na nacionalnu sigurnost Siniša Hajdaš Dončić (SDP) kazao je da će s ovom inicijativom postupiti kao i sa svim sličnim dosada. Prvo će zatražiti očitovanje MUP-a, a potom će odlučiti o tome hoće li sazvati sjednicu tijela kojem je na čelu.

Pupovac svjestan specifičnosti situacije

I predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac je svjestan specifičnosti ove situacije.

“Ima i Hrvata koji žive u Srbiji s dvostrukim državljanstvom, srpskim i hrvatskim. Stoga je nužno da dvije države razgovaraju kako bi se definiralo primarno i sekundarno državljanstvo, na osnovu kojeg se stječe vojna obveza, što to onda uključuje i pozive ovakve vrste, a na osnovu kojeg ne. Pripadnik hrvatske policije, vojske ili zaposlenik negdje drugdje u državnoj upravi, a posjeduje dvostruko državljanstvo, sasvim sigurno se ne bi trebao naći u ovakvoj situaciji. Onaj tko se sada ipak nađe, kao što je taj mladi policajac, morao bi znati da je u koliziji s državom u kojoj živi i da to predstavlja probem. Nažalost, taj mladić nije to znao ili je zanemario, možda se nije niti s nekim posavjetovao i ušao je tako u zonu rizika”, rekao je predsjednik SDSS-a.