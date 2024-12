Liječnik koji pomiče granice transplantacijske kirurgije govori za N1, evo što se radi u KB Merkur

Podijeli :

Pixabay / Ilustracija

Voditelj transplatacijskog tima Kliničke bolnice Merkur Stipislav Jadrijević bio je gost Novog dana. U razgovoru s Mašenkom Vukadinović, Jadrijević je istaknuo rezultate svog tima i progovorio o situaciji u transplantacijskoj kirurgiji u Hrvatskoj.

Klinička bolnica Merkur postigla je povijesni uspjeh obavivši prvu multivisceralnu transplantaciju pet organa u regiji, što je zahvat koji se izvodi u svega 11 centara diljem Europe, s manje od deset operacija godišnje.

Jadrijević ističe da se u Europi, kada je riječ o transplantacijskoj kirurgiji, ne nalazimo pri vrhu, već na samom vrhu: “Jako se rijetko ova operacija izvodi. Kod našeg pacijenta je bila specifična situacija. On je nažalost ranjen u ratu pa je imao ozljede nogu. Zatim je dobio hepatitis C, propala mu je jetra i dobio je transplantaciju jetre. Nakon postoperativnog oporavka došlo je do začepljenja krvnih žila koje vode krv iz crijeva prema jetri. Ta krv se vraćala obilazno. Kvaliteta života pacijenta je bila jako loša, imao je svakodnevna krvarenja iz sluznice crijeva i želuca.”

Navodi kako se pacijent, sada već šest mjeseci nakon zahvata, odlično osjeća i oporavio se, ali još uvijek treba medicinski nadzor i podršku bolnice.

“Radimo kirurgiju na svjetskom nivou…”

“U KB Merkur smo od 1998. u transplantacijskom programu. Skoro 2000 transplantacija jetre smo napravili, oko 220 transplantacija gušterače, a napravili smo i 5 transplantacija tankog crijeva. Uz to, imamo i dosta iskustva u tzv. kirurgiji jetre. Nekad se dogodi da morate jetru izvaditi iz pacijenta da bi očistili od tumora i zdravi dio vratiti. Takvih pet sam napravio i to su rijetke operacije, ali se i one dogode”, kazao je Jadrijević.

A pomaže i to što je Hrvatska od 2007. ravnopravni član Eurotransplanta: “To nam omogućuje da, ako nam treba novi organ, mi možemo taj novi organ dobiti vrlo brzo. Ako se tu radi o jetri, većina pacijenata može živjeti bez jetre do 72 sata. Ukoliko transplantacija nama s kirurške strane krene loše, možemo zatražiti organ i dobiti ga u 24 sata.”

O poteškoćama u zdravstvenom sustavu nije htio govoriti, naglasivši da u njegovom području sve funkcionira solidno te da kirurzi imaju sve potrebne resurse zahvaljujući bolničkoj upravi.

“Radimo kirurgiju na svjetskom nivou i dok je god tako, ne vidim probleme u ovom dijelu kojim se ja bavim”, zaključio je.

