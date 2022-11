Drevna bolest mogla bi pomoći regenerirati organe

Podijeli:







Izvor: Unsplash

Bakterije gube možda kriju tajnu sigurnog popravljanja i regeneracije tijela, kažu istraživači sa Sveučilišta u Edinburghu.

Pokusi na životinjama otkrili su izvanrednu sposobnost bakterije da gotovo udvostruči veličinu jetre stimulirajući zdrav rast. No, utvrđivanje načina na koji to rade moglo bi dovesti do novih terapija koje prkose starenju organa, kažu znanstvenici.

‘Biološka alkemija’

Guba uzrokuje invaliditet kada inficira živce, kožu i oči, a kroz povijest su se zaraženi izbjegavali, piše BBC.

No, bakterija koja ga uzrokuje, Mycobacterium leprae, ima druga, neobična svojstva, uključujući sposobnost izvođenja “biološke alkemije”, pretvaranja jedne vrste tjelesnog tkiva u drugu, što fascinira znanstvenike.

Stoga su se istraživači okrenuli jednoj drugoj vrsti na kojoj bi to istražili – pasancima.

Eksperimenti, koji su izvedeni u SAD-u, pokazali su da infekcija dolazi do jetre oklopnih životinja, gdje vrši kontroliranu otmicu organa kako bi ga reprogramirala za vlastitu svrhu.

“Bilo je to potpuno neočekivano”, rekla je profesorica Anura Rambukkana iz centra za regenerativnu medicinu Sveučilišta u Edinburghu.

Rezultati, objavljeni u Cell Reports Medicine, pokazali su da se jetra gotovo udvostručila.

Može se reći da je očekivati ​​da je takva izraslina sumnjiva ili čak kancerogena – ali detaljna analiza je pokazala da je zdrava i funkcionalna, zajedno s uobičajenim nizom krvnih žila i žučnih kanala.

“To je pomalo nevjerojatno”, rekla je profesorica Rambukkana. “Kako to rade? Ne postoji stanična terapija koja to može učiniti”, dodala je.

Brzo povećanje

Potpuno odrasle stanice jetre su metaboličke elektrane sa stotinama zadaća u tijelu, ali bakterije ih vraćaju u fazu u kojoj se mogu brzo povećati u broju prije nego ponovno sazriju u odraslu dob.

Ispitivanje aktivnosti različitih dijelova stanične DNK otkrilo je sliku sličniju onoj mnogo mlađe životinje ili čak fetusa, dok se jetra još uvijek formira.

Prirodni proces

Precizni detalji o tome kako se sve to događa ostaju nedokučivi.

Istraživanje koje je dobilo Nobelovu nagradu pokazalo je da je moguće nasilno okrenuti sat sve do točke u kojoj stanice ponovno steknu sposobnost da postanu bilo koja druga vrsta stanice u tijelu – ali to nosi rizik da postanu kancerogene.

“Bakterije kuge koriste alternativne puteve”, rekla Rambukkana te je dodala: “To je mnogo sigurniji način i potrebno im je više vremena da to učine, tako da je ovo prirodan proces”.

Obečavajući rezultati

Znanstvenici se nadaju da se pristup može iskoristiti za popravak jetre ljudi koje čeka transplantacija – ili čak za poništavanje nekih oštećenja uzrokovanih starenjem u drugim dijelovima tijela.

“San je koristiti istu bakterijsku strategiju, upotrijebiti domišljatost bakterija za stvaranje novih lijekova za regeneraciju i popravak”, rekla je.

“Ako se to može iskoristiti, trebali bismo moći taj mehanizam pretvoriti u injekcije koje pacijent treba primati svaka tri mjeseca ili tako nešto”, dodala je.

Međutim, sve ove ideje ostaju neprovjerene.

Dr. Darius Widera sa Sveučilišta u Readingu rekao je: “Sve u svemu, rezultati bi mogli otvoriti put za nove terapijske pristupe liječenju bolesti jetre kao što je ciroza. Međutim, budući da je istraživanje provedeno korištenjem pasanaca kao modelnih životinja, nije jasno mogu li se i kako ovi obećavajući rezultati prenijeti na biologiju ljudske jetre.

“Štoviše, budući da su bakterije korištene u ovoj studiji uzročnici bolesti, prije kliničkog korštenja bilo bi potrebno značajno usavršavanje metoda”, rekao je Widera.

