Epidemiologinja objasnila zašto je enterovirus opasan za bebe

Epidemiologinja iz Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije dr. Andrea Petaros Šuran gostovala je u Dnevniku N1 televizije i osvrnula se na slučaj epidemije enterovirusa u bolnicama, zbog čega su najugroženije bebe i novorođenčad.

Inače nije često da se virus pojavljuje u rodilištima.

“Da, ali enteroviroze su tipične viroze koje se javljaju u doba vrućih dana. U principu, one su tu, ali epidemija među djecom nije uobičajena”, rekla je Petaros Šuran pa se osvrnula na stanje u njenoj županiji:

“Kod nas nije izvanredna situacija, barem trenutno i nadam se da će tako ostati.”

Pojasnila je i kakve sve opasnosti krije enterovirus, zašto je najopasniji za bebe i novorođenčad, kao i na koji je način povezan s meningitisom.

“Prvenstveno zato što imaju nezreli imunološki sustav. Također, opasan je za sve one koji imaju slab imunološki odgovor na virus. Zato, nisu u riziku samo bebe nego i druge skupine. Što se meningitisa tiče… Enterovirusi mogu biti blažih oblika, ali i opasnijih, kad dođe iz crijeva u krv pa dolazi do drugih organa ili do centralnih živčana sustava. Srećom, ti su oblici iznimno rijetki, ali su mogući”, kazala je epidemiologinja pa objasnila koliko traje bolest i kako se liječi:

“Nema specifičnog lijeka ni trajanja. Uglavnom, trebamo čekati da bolest prođe sama od sebe, no pacijanti su uvijek pod nadzorom u bolnicama kako bi se izbjegli najgori ishodi.”

Što savjetovati građanima?

“Očekujemo da će i dalje biti enterovirusnih obolijenja, kao svakog ljeta. A ono što uvijek ponavljamo jest držati higijenu, izbjegavati kontakt s bolesnom osobom, čistiti prostorije, prozračiti ih i ostati u domovima ako ste bolesni”, izjavila je dr. Andrea Petaros Šuran.

