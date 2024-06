Evo zašto osjećate mučninu od kave

Podijeli :

Mnogima je dan bez kave nezamisliv. U popularnom napitku uživaju milijuni ljudi zbog njegovog bogatog okusa i sposobnosti povećanja razine energije, ali nije bez nekih potencijalnih nuspojava.

Ono što kavi daje duboke okuse su kiseline koje mogu doprinijeti osjećaju mučnine nakon ispijanja šalice, piše portal Livestrong.

Većina kava se kreće između 4.85 do 5.10 pH što je na kiseloj strani pH ljestvice. Želudac je već kiselo okruženje, a budući da kava s kofeinom također sadrži kiseline, to povećava kiselost u želucu, što može uzrokovati trbušne probleme. Ove kiseline mogu ubrzati probavu hrane, zbog čega neki ljudi nakon kave moraju hitno otići na zahod.

Sadržaj kiseline u kavi može uzrokovati gastrointestinalne simptome poput žgaravice, refluksa kiseline i nadutosti, prema klinici Cleveland. Ovi simptomi su uzrokovani nakupljanjem želučane kiseline u jednjaku koji su uz kavu uzrokovani kiselom hranom.

Kunzumiranje kave na “prazan želudac”

Mnogi ljudi ujutro krenu ravno prema loncu za kavu, natoče si šalicu prije nego što su uopće doručkovali, a to bi mogao biti krivac vaše mučnine izazvane kavom. Neki ljudi čak mogu osjetiti nagon za povraćanjem nakon što popiju kavu na prazan želudac.

Hrana može pomoći pri konzumiranju kave stoga kako biste smanjili mučninu nakon ispijanja kave, pokušajte pojesti obrok prije ili u isto vrijeme.

Nije kriva samo kiselost kave. Kofein u kavi je stimulans, koji bi također mogao igrati ulogu. Kofein stimulira lučenje želučane kiseline, probavne tekućine koja pomaže u razgradnji hrane, prema studiji iz srpnja 2017. u ‌Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America‌.

Mučnina je česta nuspojava nekih lijekova i njihove interakcije s kofeinom u kavi. To može uključivati ​​antibakterijske lijekove, neke antidepresive i lijekove za astmu, prema AARP-u.

