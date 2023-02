Imate hladna stopala? Liječnici naveli pet bolesti koje mogu biti uzrok tome

Podijeli :

Izvor: Jose Miguel Sanchez / Alamy / Alamy / Profimedia

Nema ništa neobično u tome da su vam stopala hladna tijekom zime, ali ako ste primijetili da često trebate deblje čarape ili navlačite deku preko nogu kako biste ugrijali stopala, moguće je da je problem u nečemu drugom, a ne u niskim zimskim temperaturama.

Kronično hladna stopala povezana su se nekoliko različitih zdravstvenih problema, a ako osim hladnih stopala imate i neke druge probleme, trebali biste se javiti svom liječniku da provjerite o čemu je točno riječ.

Hipotireoza

Hladna stopala mogu signalizirati da možda imate problema sa štitnom žlijezdom. “Štitnjača je važan dio metaboličkih funkcija u našim tijelima”, navodi liječnica hitne medicine Kelly Johnson-Arbor.

Ako su vam stopala učestalo hladna, to bi moglo ukazivati na to da vaša štitnjača možda ne proizvodi dovoljno hormona. To se naziva hipotireoza, koja je također poznata kao smanjena aktivnost štitnjače, pojašnjava liječnica.

Osim hladnih stopala, osobe koje imaju ovaj zdravstveni problem mogu iskusiti i neke druge simptome kao što su umor, nakupljanje kilograma i netoleranciju na niske temperature.

“Srećom, bolest štitnjače može se lako dijagnosticirati jednostavnim testiranjem krvi. Liječenje, koje najčešće uključuje doživotnu primjenu hormona štitnjače, može pomoći u smanjenju ili uklanjanju znakova i simptoma hipotireoze”, dodaje Johnson-Arbor.

Dijabetes

Dijabetes također može biti odgovoran za hladna stopala. David Beatty,liječnik opće prakse iz Ujedinjenog Kraljevstva, kaže da hladna stopala mogu biti znak da imate dijabetes.

Kod dijabetičara postoji velika vjerojatnost za razvijanje periferne vaskularne bolesti, stanje u kojem je “dovod arterijske krvi do ekstremiteta smanjen ili, u ekstremnim slučajevima, potpuno blokiran”, objašnjava Beatty.

“Osim toga, masti, kolesterol i druge tvari stvaraju plakove koji začepljuju arterije, smanjujući dotok krvi u stopala. Kao posljedica toga, cirkulacija u ekstremitetima može biti oštećena”, dodaje Beatty te pojašnjava da to rezultira hladnim stopalima. Osim hladnih stopala, kod periferne vaskularne bolesti mogu se javiti i drugi simptomi – osoba može biti hladna na dodit ili može biti jako blijeda.

Anemija

Kellie K. Middleton, liječnica i ortopedska kirurginja, navodi da je stalni osjećaj hladnoće povezan i s anemijom, stanjem koje se javlja uslijed nedostatka željeza ili vitamina B-12. Liječnica dodaje da ljudi s anemijom mogu imati i druge simptome kao što su umor, blijeda koža i lupanje srca.

Johnson-Arbor kaže da se anemija javlja kada se broj crvenih krvnih stanica u vašem tijelu smanji. “Crvena krvna zrnca prenose kisik do tkiva u cijelom tijelu. Kod anemičnih pacijenata loša cirkulacija je rezultat nedostatka dostave kisika u tkiva”, objašnjava ona.

Problemi s plućima

Respiratorni terapeut John Landry za Best life je kazao da hladna stopala mogu uključivati na nekoliko problema s plućima, uključujući kroničnu opstruktivnu bolest pluća (KOPB), plućnu hipertenziju i plućnu emboliju. Ako osoba ima KOPB i plućnu hipertenziju, osim hladnih stopala može primijetiti i simptome kao što su kratkoća daha, umor, bolovi u prsima i stezanje u prsima.

Slični se simotomi javljaju i kod plućne embolije, a u tom slučaju se može javiti i ubrzani otkucaji srca. Budući da je riječ o ozbiljnom zdravstvenom stanju koje može dovesti do stvaranja ugrušaka u plućima, ako primijetite ove simptome, trebali biste se odmah javiti svom liječniku.

Trovanje

Johnson-Arbor dodaje da hladna stopala mogu ukazivati i na trovanje kontaminiranom ribom. Uglavnom je riječ o tropskim vrstama ribe, a osim hladnih stopala mogu se javiti i simptomi poput mučnine i bolova u trbuhu.