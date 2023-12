Imate problema s mokrenjem? Evo koje namirnice biste trebali izbjegavati

Čak i ako imate zdrav mjehur, korisno je znati koje namirnice mogu biti loše za vaš mjehur.

“Svijest o namirnicama koje mogu uzrokovati iritaciju može biti korisna kako bi se spriječili simptomi kod onih koji trenutačno nemaju briga”, rekla je Aleece Fosnight, medicinska sestra s posebnim znanjem iz područja zdravlja žena i urologije.

U nastavku, urolozi i medicinski stručnjaci su za HuffPost pobrojali hranu i pića koja biste trebali ograničiti ili izbjegavati radi zdravog mjehura.

Kava

“Kofein u kavi poznat je diuretik, što znači da potiče proizvodnju više mokraće, povećavajući učestalost mokrenja”, objasnila je stručnjakinja.

“Primijećeno je da kofein također povećava hitnost mokrenja, čineći kontrolu mjehura težom i povećavajući vjerojatnost od inkontinencije”, dodala je.

Oni koji već imaju bolove ili često mokre možda će trebati ograničiti ili potpuno eliminirati kavu dok simptomi ne popuste.

“Potpuno izbjegavanje kave može biti nužno za neke osobe koje se bore s preaktivnim mjehurom ili bolovima u mjehuru”, navodi stručnjakinja.

Agrumi

Agrumi su zdravi, ali ako patite od bilo kakvih simptoma, bolje je ograničiti ili smanjiti njihov unos u prehrani.

Grejp ili naranče, uključujući sokove, voće su s visokim sadržajem kiseline, koja može izazvati iritaciju sluznice mjehura i povećati bol u mjehuru.

Rajčice

Rajčice su vrlo kisele, što može biti notorni okidač za bol u mjehuru kod mnogih osoba.

Rajčice povećavaju kiselost urina i značajno izazivaju iritaciju sluznice mjehura, a najgore su kuhane rajčice. One postaju kiselije što se duže kuhaju i stoga su manje iritantne za mjehur kada su svježe, no stručnjaci ipak preporučaju ograničavanje ili potpuno izbjegavanje proizvoda na bazi rajčice za one koji imaju probleme s mjehurom.

Mesne prerađevine

Urolozi predlažu smanjenje učestalosti konzumiranja prerađenog mesa, poput suhomesnatih proizvoda.

Dodaci koji produžuju rok trajanja prerađenog mesa i dodaju mu okus nisu dobri za vaš mjehur. Mnogi od tih mesnih proizvoda sadrže nitrate, koji su mješavina spojeva dušika i kisika.

Nusproizvodi nitrita dodanih crvenom mesu povezani su s povećanim rizikom od raka mjehura.

Začinjena hrana

Začinjena hrana iritira sluznicu mjehura i uzrokuje pogoršanje simptoma.

Urološki kirurg dr. Seth Cohen izjavio je: “Začinjena hrana može aktivirati cistitis, stoga bi je potencijalno trebalo ograničiti.”

Gazirana pića

Gazirana pića sadrže kofein koji je prirodni diuretik i uzrokuje dehidraciju, te šećer koji povećava kiselost urina, što dovodi do povećanog rizika od infekcija mjehura.

Osim toga, gazirana pića sadrže ugljični dioksid, koji izaziva iritaciju mjehura, što dovodi do simptoma urinarnih problema.

Duhan

Duhan je najveći faktor rizika za rak mjehura, iako to nije dobro poznato.

Tvari u duhanu filtriraju se kroz bubrege i izlučuju putem urina. Te kemikalije uzrokuju promjene u stanicama koje vode do raka mjehura.

Savjeti stručnjaka

Uz izbjegavanje navedene hrane, većina urologa savjetuje povećanje unosa vode za zdrav mjehur.

Piti puno vode kad već imate problema može djelovati kontraintuitivno, ali ako je unos vode raspoređen tijekom cijelog dana, to pomaže razrjeđivanju urina i pomaže u sprječavanju iritacije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.