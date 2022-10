Jedan simptom većina ljudi ignorira, a može biti znak ozbiljne bolesti

Podijeli:







Izvor: Shutterstock/Ilustracija

Osjećaj nedostatka daha česta je pojava i ne mora nužno značiti da je potrebno posjetiti liječnika, ali u slučajevima kada se događa iznenadno ili bez nekih drugih popratnih simptoma, kod ljudi zna stvoriti određen strah.

Mnogo je mogućih uzroka otežanog disanja, a dok su neki od uzroka potpuno bezazleni, drugi mogu biti znak ozbiljne bolesti te kao takvi zahtijevaju hitnu intervenciju, prenosi Index.

vezana vijest Otežano disanje: Može biti izrazito neugodno, evo kada se morate javiti doktoru

Kako objašnjavaju liječnici, osjećaj zadihanosti, otežano ili ubrzano disanje te slične pojave sasvim su normalne kada osoba doživljava neki teži fizički napor, stres ili veliko uzbuđenje.

Kad je uzrok otežanog disanja poznat, ne postoji razlog za posjet liječniku jer se tada, naime, radi o najnormalnijoj povećanoj tjelesnoj potrebi za kisikom.

Međutim, ako se otežano disanje javlja kod mirovanja i popraćeno je nekim drugim neugodnim simptomima poput stezanja u prsima ili nemogućnosti dubokog udaha, situacija više nije toliko bezazlena.

Otežano disanje ili dispneja nerijetko se javlja kod srčanih bolesnika, osoba koje imaju nisku razinu željeza ili su anemične, kod pojedinaca koji doživljavaju anksioznost, pušača, osoba s dišnim bolestima te osoba koje imaju problema s viškom kilograma.

Liječnici upozoravaju da svi slučajevi u kojima otežano disanje samo od sebe ne prođe u roku od nekoliko dana mogu biti potencijalno opasni te zahtijevaju pregled profesionalca kako bi se utvrdio pravi uzrok problema.

Postoje i stanja kada je intervencija nužna

No, postoje i stanja u kojima je potrebno reagirati što prije jer bi moglo doći do ozbiljnih posljedica. Jedno od njih je plućna embolija kod koje dolazi do začepljenja plućnih arterija zbog trombocita, odnosno ugruška koji stiže s perifernih dijelova tijela.

Karakterizira je povećana frekvencija disanja i otežano disanje, a ovo stanje zahtijeva hitnu medicinsku skrb. Često se, upozoravaju liječnici, pojavljuje uz simptome kašlja, povišene temperature i cijanoze.

Ne smijemo zanemariti ni srčani udar kod kojeg do otežanog disanja dolazi zbog smanjenog ili opstruiranog dotoka krvi u srce, a simptom je, između ostaloga, i otežano disanje.