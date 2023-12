Smiju li se zajedno piti alkohol i antibiotici? Liječnik upozorava na ozbiljne posljedice

Podijeli :

Pixabay/Ilustracija

Miješanje umjerenih količina alkohola s antibiotikom obično neće smanjiti učinkovitost antibiotika, ali može izazvati nuspojave i spriječiti prirodnu sposobnost tijela da se regenerira. Konzumiranje alkohola dok se organizam bori protiv infekcije može dovesti do dehidracije, želučanih tegoba, prekinuti normalan san i smanjiti imunološki odgovor.

Neki antibiotici također mogu biti opasni za jetru, stoga je važno provjeriti s liječnikom ili ljekarnikom prije nego pomiješate alkohol s antibiotikom.

Neki antibiotici, kada se pomiješaju s alkoholom, mogu dovesti do nuspojava poput mučnine, povraćanja, bolova u trbuhu, crvenila i oštećenja jetre. Alkohol također može utjecati na to kako se neki antibiotici metaboliziraju (razgrađuju) u tijelu radi eliminacije. To bi moglo smanjiti učinkovitost antibiotika ili povećati njegovu toksičnost, zbog čega alkohol i antibiotici zajedno nisu dobra kombinacija, prenosi Kreni Zdravo!.

Alkohol i antibiotik, reakcija slična disulfiramu

Jedna od najčešćih interakcija alkohola i antibiotika je s antimikrobnim sredstvom metronidazolom. Metronidazol se koristi za razne infekcije, uključujući infekcije želuca ili crijeva, kože, zglobova i pluća. Uzimanje metronidazola s alkoholom može dovesti do reakcije koja se naziva “reakcija slična disulfiramu” (alkohol uz antibiotik).

Slična reakcija može se pojaviti s drugim antibioticima poput cefotetana, cefalosporinskog antibiotika i tinidazola, koji je u istoj klasi kao i metronidazol. Nemojte piti alkohol dok koristite ove lijekove i najmanje 72 sata nakon prestanka uzimanja lijeka. Pijenje bilo koje količine alkohola s ovim lijekovima može rezultirati nuspojavama poput crvenila, glavobolje, mučnine i povraćanja te ubrzanog rada srca.

Popularnim lijekom se borite protiv mamurluka? Loša ideja

Alkohol i antibiotici vode do nuspojava središnjeg živčanog sustava

Alkohol se smatra depresorom središnjeg živčanog sustava. Neki antibiotici, poput metronidazola, također mogu dovesti do nuspojava središnjeg živčanog sustava, kao što su: pospanost, sedacija, vrtoglavica, zbunjenost. Kada se alkohol kombinira s antibioticima koji također imaju depresivni učinak na centralni nervni sistem, mogu se pojaviti aditivni učinci.

Ovi učinci mogu biti ozbiljni tijekom vožnje ili rukovanja strojevima, kod starijih osoba i kod pacijenata koji mogu uzimati druge lijekove za depresiju središnjeg živčanog sustava, kao što su opioidni lijekovi protiv bolova, mišićni relaksansi, antidepresivi, lijekovi protiv tjeskobe ili napadaja, među ostalima.

Želučani problemi, poput mučnine, povraćanja, proljeva i bolova u želucu također mogu biti česti kod uzimanja antibiotika. Konzumacija alkohola može pogoršati ove želučane nuspojave. Poznato je da pretjerana konzumacija alkohola uzrokuje oštećenje jetre poput ciroze. Uzimanje antibiotika koji također mogu oštetiti jetru može pogoršati ove vrste problema.

Odmah nazovite svojeg liječnika ako imate simptome oštećenja jetre poput vrućice, zimice, bolova ili oticanja zglobova, neuobičajenog krvarenja ili modrica, kožnog osipa, svrbeža, gubitka apetita, umora, mučnine ili povraćanja, bolova u trbuhu, tamne boje urina, blijede stolice ili žutila kože/očiju. Ovo mogu biti znakovi oštećenja jetre.

Koliko je vremena mozgu potrebno da se oporavi od alkohola?

Antibiotici i alkohol, posljedice

Obično alkohol ne utječe na to koliko dobro antibiotik djeluje u borbi protiv infekcije, ali kombinacija može dovesti do neugodnih nuspojava. Međutim, u nekim okolnostima razine lijeka u krvotoku mogu se promijeniti, što može promijeniti učinkovitost.

Alkohol se u velikoj mjeri metabolizira (razgrađuje) u jetri pomoću enzima. Neki se lijekovi također metaboliziraju istim ili sličnim enzimima. Ovisno o tome koliko se često i koliko alkohola konzumira, promjene u ovim enzimima mogu promijeniti način na koji se lijekovi razgrađuju u tijelu. Primjerice:

kada se konzumira opojna, akutna količina alkohola (velika količina u kratkom vremenskom razdoblju), određeni enzimi ne rade tako dobro kako bi razgradili lijek za metabolizam; razine antibiotika u tijelu mogu se povećati jer se ne metabolizira u potpunosti i ne izlučuje, što može dovesti do veće toksičnosti lijeka i nuspojava

ako se alkohol koristi na dnevnoj bazi (kronično), razine enzima mogu biti “inducirane”; to znači da se lijek brže razgrađuje u tijelu i da se razine antibiotika u krvi mogu smanjiti; infekcija možda neće biti izliječena, a može se pojaviti i otpornost na antibiotike.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok

Plenković objasnio zbog čega država plaća povratak Boysa iz Grčke Kako treba jesti češnjak ako želimo najviše zdravstvenih koristi od ove namirnice?