Kardiolozi savjetuju: Ovo piće je odlično za zdravo srce

Za mnoge ljude dan počinje upravo šalicom kave koja pomaže u razbuđivanju, ali prema riječima stručnjaka, mogla bi biti i korisna za srce, ako se pije u ispravnim količinama.

Novo istraživanje koje istražuje rizik povezan s ispijanjem kave i srčanim bolestima pokazalo je ispijanje kave vjerojatno štiti srce na nekoliko načina.

Dvije do tri šalice kave bez kofeina ili one instant ili pak mljevene povezane su sa znatno manjim rizikom od srčanih bolesti i smrtnosti od svih uzroka, pokazala je velika studija iz rujna 2022. koja je objaveljan u časopisu ‌European Journal of Preventative Cardiology‌. Mljevena i instant kava, ali ne i kava bez kofeina, povezane su i s manjim rizikom od aritmije.

Niži rizik od zatajenja srca

Zatajenje srca je progresivni oblik srčane bolesti koji sprječava srce da učinkovito pumpa krv kroz tijelo. Čimbenici rizika za zatajenje srca uključuju nekontrolirani dijabetes tipa 2 i visoki krvni tlak.

Neke su studije pokazale negativnu povezanost između kave i ovog stanja, pokazao je pregled iz veljače 2021. U usporedbi s ljudima koji nisu pili kavu, oni koji su pili jednu šalicu dnevno imali su 5 do 12 posto manji rizik od zatajenja srca, dok su oni koji su pili dvije šalice imali 30 posto manji rizik.

Zanimljivo, kava bez kofeina ne nudi iste prednosti. Zapravo, ispijanje kave bez kofeina povećava rizik od srčanih bolesti, pokazuju rezultati ove studije.

Antioksidansi

Upala je glavni uzrok bolesti srca i mnogih drugih kroničnih bolesti. Antioksidansi su hranjive tvari koje se bore protiv upala u tijelu neutralizirajući slobodne radikale koji oštećuju stanice, prenosi Livestrong.

Kava je bogata antioksidansima, koji su povezani s nižim rizikom od bolesti poput bolesti srca i dijabetesa tipa 2.

Ubrzava metabolizam

Kava može utjecati i na metabolizam i može igrati važnu ulogu u gubitku masti, a sve to u konačnici pozitivno djeluje na zdravlje srca. Kofein također može poboljšati fizičku izvedbu, a pomaže i u rješavanju umora što je još jedna prednost jer ljudi će radije vježbati kad su energični.

To je dobra vijest za vaše srce jer je redovita umjerena tjelovježba povezana s manjim rizikom od zatajenja srca, pokazalo je istraživanje iz kolovoza 2022. objavljeno u časopisu Circulation‌.

Poboljšava kolesterol

Ispijanje crne kave povezano je s pozitivnim učinkom na razine HDL kolesterola, sugerira istraživanje iz studenog 2020. objavljeno u časopis Journal of Multiplidiscinary Healthcare.

HDL kolesterol poznat je kao “dobar” jer pomaže u uklanjanju lošeg kolesterola iz krvotoka, što u konačnici smanjuje rizik od srčanih bolesti.

Treba napomenuti da i s kavom, kao i u svemu ostalom, treba biti umjerene. Ako nemate problema s kofeinom, pijte dvije do tri šalice kako biste iskusili prednosti za zdravlje srca.

Ako imate neko srčano oboljenje, razgovarajte sa svojim liječnikom prije nego što svojoj prehrani dodate još kave.