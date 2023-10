Eritematozni osip: Uzrok, simptomi i liječenje problema koji može biti poprilično neugodan

Podijeli :

Eritematozni osip ne opisuje samo jednu vrstu osipa, već se taj naziv odnosi na više kategorija reakcije kože koje se mogu pojaviti bilo gdje na tijelu.

Ovisno o tome što uzrokuje osip, razlikujemo sedam vrsta bolesti.

Crvenilo kože naziva se eritem ili eritematozni osip. Ova reakcija kože može se pojaviti bilo gdje na tijelu pa čak i na sluznici, a uglavnom je to simptom neke infekcije ili bolesti ili, pak, reakcija na lijek.

Vrste eritematoznog osipa

Ovisno o tome što uzrokuje eritem odnosno osip, razlikujemo sedam vrsta bolesti: sistemski eritematozni lupus, eritema marginatum, eritema multiforme, eritema nodosum, eritema toxicum, eritema chronicum migrans i eritema infectiosum

1. Sistemski eritematozni lupus

Sistemski eritematozni lupus je autoimuna bolest čiji je simptom crveni osip, odnosno eritem na licu koji uglavnom poprima oblik leptira. Bolest može biti i kronična, a onda često zahvaća različite organe i dijelove tijela, poput zglobova, krvotoka, bubrega i središnjeg živčanog sustava.

Pojavljuje se uglavnom do 18. godine života, odnosno pojavljuje se najčešće u adolescenciji. Ovu bolest mogu izazvati hormonska neravnoteža u pubertetu, stres ili izlaganja suncu, virusne infekcije i lijekovi.

Za sada ne postoji način na koji se ova bolest može izliječiti, ali oboljele osobe bi trebale izbjegavati određene situacije koje mogu potaknuti početak ili pogoršanje bolesti, poput izlaganja suncu bez kreme za sunčanje, treba izbjegavati virusne infekcije, stres, hormone i određene lijekove.

2. Eritema marginatum

Vrsta kožnog osipa koji u većini slučajeva izgleda kao okrugla lezija s blijedim središtem i blago uzdignutim, crvenim rubom. Obično se pojavljuje na zglobovima ili trupu. Ukazuje na prisutnost neke bolesti poput reumatske groznice, nasljednog angioedema, lajmske bolesti ili alergijske reakcije na lijekove.

Ovaj eritem, odnosno osip može biti prisutan od nekoliko sati do nekoliko dana, popraćen svrbežom i boli. Ovisno o tome što je uzrok ovakvog oblika osipa, poseže se za konkretnim liječenjem.

3. Eritema multiforte

Glavni simptom ove bolesti je osip koji se prvo pojavljuje na rukama, odnosno dlanovima te stopalima. Nakon toga može se proširiti na trbuh, prsa, leđa i lice. Osip može biti popraćen svrbežom i osjećajem pečenja.

Osip izgleda kao točkice koje su lagano uzdignute od ostataka kože. U nekim slučajevima oko okrugle točke može se stvoriti crveni rub kao prsten. Ovisno o tipu kože, ovaj eritem može biti crven, ružičast ili ljubičast, a ponekad može biti i tamniji od vaše boje kože.

Ovaj osip se može pojaviti na usnama i u ustima, kao i u očima, anusu ili genitalijama, a kada se pojavi na tim mjestima to može biti izuzetno bolno. Eritema multiforte uglavnom traje od dva do četiri tjedna, a kod liječenja mogu pomoći kreme koje će vam prepisati vaš liječnik.

Glavni uzrok ovakvog tipa bolesti je infekcija poput virusa koji također uzrokuje herpes, a može biti i bakterija koja uzrokuje plućne bolesti. Uz to, mogu ga uzrokovati i neka cjepiva ili lijekovi, kao i antibiotici pa se preporučuje prestanak uzimanja lijekova za koje se sumnja da mogu biti uzročnici osipa.

4. Eritema nodosum

Ovaj eritem, odnosno osip obilježen je bolnim potkožnim čvorićima, uglavnom crvene do ljubičaste boje. Pojavljuje se uglavnom na potkoljenicama, ali ponekad može izbiti i na drugim mjestima. Ovaj osip je također simptom nečeg drugog, odnosno streptokokne, bakterijske, gljivične ili virusne infekcije.

Može se pojaviti i zbog uzimanja određenih lijekova, ali i kao simptom upalne bolesti crijeva te trudnoće. Najčešće se pojavljuje kod osoba između 20. i 30. godine života, a oboljela osoba može uz osip imati i temperaturu ili bolne plikove popraćene umorom i malaksalošću.

Kako bi se točno utvrdilo koji je uzrok ovog osipa potrebno je obratiti se liječniku koji će onda obaviti potrebne pretrage, iako se ovaj eritem uglavnom povlači spontano. Oboljela osoba bi trebala ležati u krevetu i mirovati te stavljati hladne obloge kako bi osip što brže prošao.

5. Eritema toxicum

Ova vrsta eritema je vrlo česta kod novorođenčadi u obliku osipa i malenih kvržica koje su ispunjene tekućinom. Najčešće se pojavljuje na licu, prsima i zglobovima. Ovaj osip je normalan i ne predstavlja opasnost za dijete, a uglavnom nestaje sam od sebe i to u roku od tjedan dana do dva tjedna.

Ne zna se zašto točno bebe dobivaju ovaj osip pri rođenju, ali on nije neugodan niti bolan za njih. No, valja biti oprezan jer ako dijete grebe inficirani dio kože može dovesti do puno gore infekcije.

6. Eirtema chronicum migrans

Ova vrsta osipa zapravo je rani simptom lajmske bolesti koju prenose krpelji. Osip se prepoznaje po crvenim makulama ili papulama i to uglavnom na nogama.

Osip uglavnom nije bolan i ne svrbi, a može se pojaviti i mjesec dana nakon ugriza krpelja te trajati tri do četiri tjedna. Ako se uz ovaj osip pojave simptomi poput glavobolje, temperature, bolove u zglobovima i mišićima te povećani limfni čvorovi, javite se liječniku.

7. Eritema infectiosum

Ovaj eritem poznat je još i kao Peta bolest, odnosno infekcija parvovirusom B19. Najčešće se pojavljuje kod djece u dobi od pet do sedam godina. Simptomi su uglavnom blagi, a osip je mrljast i najviše se manifestira na obrazima nakon čega se širi na udove.

Za razliku od ostalih osipa, ovaj je zarazan te se vjeruje da se širi kapljičnim putem. Prije pojave osipa pojavljuju se znakovi slični prehladi, a onda se crveni osip pojavi na licu. Osip kao i bolest traju od pet do deset dana, a liječenje je simptomatsko.

Zaključak

Eritematozni osip nije uzrok, već simptom neke druge bolesti, infekcije ili reakcije na neke lijekove. Osim Pete bolesti, ostali eritemi nisu zarazni, a za liječenje pojedinog osipa nužno je otići liječniku kako bi se ustanovilo što je uzročnik ovog neugodnog problema.

