Kreme za atopijski dermatitis: Što se točno u njima nalazi i kako odabrati najbolju?

Atopijski dermatitis kronična je bolest kože koja je snažno povezana s imunološkim odgovorom organizma i genetskom predispozicijom. Riječ je o bolesti koja izaziva crvenilo, suhoću i ljuskanje kože, a nerijetko se pojavljuje već u djetinjstvu.

Ova upalna bolest kože pogađa milijune ljudi diljem svijeta i nije rijetka. Stoga su kao način liječenja atopijskog dermatitisa kod djece osmišljene kreme s posebnim sastojcima koje smanjuju neugodne simptome.

Svjetska zdravstvena organizacija navodi kako ova bolest nastaje zbog disfunkcije kože, odnosno, barijere kože koja omogućava gubitak vlage. Koža stoga postaje suha, a to izaziva svrbež koji se češanjem pogoršava.

Ovo dermatološko stanje ima značajan utjecaj na kvalitetu života pacijenata, posebno zbog svrbeža koji može biti izuzetno nepodnošljiv.

Kreme za atopijski dermatitis zato služe za smanjivanje i ublažavanje simptoma i poboljšanje cjelokupne kvalitete života kod bolesnika.

Što je atopijski dermatitis?

Ova kronična upala se često razvija u ljudi koji imaju peludnu groznicu ili astmu i u ljudi kojima su članovi obitelji s takvim stanjima. Međutim, uzrok je obično nepravilan rad imunološkog sustava kože koji pretjerano reagira na uzročnike i podražaje.

Neki ljudi mogu imati nasljednu sklonost proizvodnje prekomjernih protutijela, kao što je imunoglobulin E, kao reakciju na brojne različite podražaje, piše u Medicinskom priručniku.

Velik utjecaj na atopijski dermatitis imaju alergeni i stres, ali i drugi okolišni čimbenici. Potvrđeno je kako na pojavu ove dermatološke bolesti utjecaj imaju izloženost dimu cigareta, zagađenje zraka te učestalo udisanje jakih mirisa i parfema. Pokazalo se kako alergeni iz našeg okoliša mogu prodrijeti duboko u dublje slojeve epiderma.

Tamo izazivaju imunološki sustav koji na to pretjerano reagira, a nuspojava su znakovi atopijskog dermatitisa.

Neka stanja poput emocionalnog stresa ili promjene u temperaturi mogu pojačati simptome ove bolesti i tako uzrokovati pojačan svrbež gornjeg dijela kože. Postoje i dokazi da narušena ravnoteža dobrih bakterija na koži također može izazvati ekceme.

Nije niti rijetko da osobe s atopijskim dermatitisom imaju i mnoge druge alergijske poremećaje.

Simptomi atopijskog dermatitisa

Prvi simptomi se mogu pojaviti već nekoliko mjeseci nakon rođenja, a obično kreće s vlažnim osipom i pojavom krasti na glavi ili drugim dijelovima tijela.

U nekim slučajevima mogu nestati oko četvrte godine života, no obično se ponovno pojavljuju.

Simptomi atopijskog dermatitisa se mogu pojaviti na bilo kojem dijelu kože tijela i variraju u intenzitetu. Dok većina bolesnika opisuje pojavu svrbeža, u manjem se broju pojavljuje trganje kože, bol ili oticanje.

Ovo su najčešći simptomi atopijskog dermatitisa:

1. Suha koža

Koža postaje suha, ljušti se i može postati gruba.

2. Crvenilo kože

Pogođena područja kože postaju crvena

3. Svrbež

Svrbež je često izražen simptom, što može dovesti do nepodnošljivog osjećaja nelagode, u nekim slučajevima može izazivati i bol.

4. Nekontrolirano češanje kože

Što je koža više suha, više će izazivati svrbež i češanje kože.

5. Moguće infekcije kože

Nastaju zbog pretjeranog češanja i trganja kože.

6. Trganje kože i nastajanje rana

Zbog suhoće ili pretjeranog češanja koža može pucati i mogu nastati rane.

7. Tamnija koža ispod očiju

Česta je i pojava konjunktivitisa.

8. Pojava viška kože

Najčešće na područjima dlanova i stopala.

9. Dennie Morgan sindrom

Ovo je problem kod kojeg nastaje dodatni sloj kože ispod oka.

10. Nesanica, osjećaj nemira i anksioznost

Više od 50 posto djece s atopijskim dermatitisom ima nemiran san.

Da bi se ovi simptomi smirili, može se koristiti krema za atopijski dermatitis. Razlog tome su vrlo važni sastojci koji potiču prirodnu funkciju kože. Prvenstveno je cilj vratiti hidrataciju koži kako bi se smanjila suhoća koja uzrokuje svrbež.

“Nakon neopisivog broja krema, a na kortikosteroide nikada nismo pristali, pronašli smo tu ‘čarobnu kremu’. U par dana nam se život u mraku pretvorio u čudo”, piše jedna mama na forumu.

Kreme za atopijski dermatitis

Da bi se postavila dijagnoza ove bolesti, ponekad je potrebno nekoliko posjeta liječniku jer ne postoji jasan test za atopijski dermatitis. Dijagnoza se postavlja na temelju simptoma i opće slike bolesnika, te pregleda genetske predispozicije.

Konkretno, provjerava se imaju li roditelji djece ili drugi članovi obitelji alergije.

Kod liječenja se pokušava doći do odgovora postoji li konkretan uzročnik, odnosno tvar koja nadražuje kožu kako bi se izbjegao osip. U nekim slučajevima to mogu biti određeni alergeni ili namirnice. Međutim, obično je teško na taj način, isključivo, postaviti dijagnozu.

Bolesnicima se savjetuje izbjegavanje dodira s tvarima za koje je poznato da izazivaju simptome, ali daju im se i kreme za atopijski dermatitis.

Kreme za atopijski dermatitis su kortikosteroidne kreme ili masti koje olakšavaju osip i smanjuju svrbež. Studija provedena 2023. godine, objavljeno u The Journal of Allergy and Clinical Immunology dalo je više informacija o tome koji sastojci u kremama za atopijski dermatitis imaju najbolji utjecaj.

Studija uključuje preko 200 nasumičnih istraživanja u kojima je sudjelovalo preko 40 tisuća ljudi s atopijskim dermatitisom. Uspoređivalo se preko 70 različitih krema za dermatitise, masti i drugih tekućina na svim dijelovima kože bolesnika.

Ovo je pet kategorija sastojaka koji se nalaze u kremama za atopijski dermatitis:

– topički kortikosteroidi podijeljeni u sedam razreda od najjačih do najslabijih, smanjuju oslobađanje upalnog kemijskog spoja

– topički inhibitori (JAK) prekidaju upalne signale dok ulaze u stanice

– topički inhibitori PDE4 povećavaju proizvodnju kemijskog spoja zvanog fosfodiesteraza-4, ili PDE4, te smanjuju upalni odgovor tijela

– topički inhibitori kalcineurina pomažu u suzbijanju proizvodnje kemijskih posrednika koji tijelu govore da pojača svoje obrambene mehanizme

– ostali tretmani: antibiotici i proizvodi za hidrataciju kože

Podaci svih istraživanja pokazali su kako najveći utjecaj u smanjivanju simptoma atopijskog dermatitisa i generalnog poboljšanja kvalitete života imaju dva sastojka u kremi za atopijski dermatitis.

Rezultati su pokazali da su to dva inhibitora kalcineurina – pimekrolimus i takrolimus te topički kortikosteroidi s umjerenim intenzitetom. Konkretno je riječ o kremama za atopijski dermatitis koje sadrže fluocinolon acetonid i triamcinolon acetonid.

Sastojci krema za atopijski dermatitis

Kreme za atopijski dermatitis trebaju povoljno djelovati na kožu, prvenstveno da održavaju hidrataciju. Stoga bi sve takve kreme trebale biti hidratantne jer takve pomažu u zadržavanju vlage u koži i time se smanjuje suhoća i olakšava svrbež.

Ovo su još neki od sastojaka koji se često nalaze u kremama za atopijski dermatitis:

1. Sastojci koji obnavljaju funkciju kože

To mogu biti ceramidi, masne kiseline i hijaluronska kiselina.

2. Masne kiseline

Omega-3 i omega-6 masne kiseline pomažu u očuvanju zdrave kože i smanjuju upalu.

3. Topički kortikosteroidi

Koriste se za smanjivanje upale i svrbeža, no ne smiju se koristiti na duže vrijeme te se koriste u samo manjim količinama samo za akutne upale.

“Moji klinci su imali jako nježnu i osjetljivu kožu vrlo sklonu ekcemima. Uvijek imam dvije kreme s kortikosteroidima i mažem po potrebi, nikad više od dva puta dnevno i nikad duže od dva tri dana. Ali uvijek prije pokušam s drugim kremama bez kortikosteroida”, govori jedna majka na forumu.hr.

4. Emolijensi

Pomažu u omekšavanju kože i smanjuju svrbež.

5. Glicerol

Vlaži kožu i zadržava vodu u gornjim slojevima kože.

6. Shea maslac

Ima intenzivna hidratantna svojstva.

7. Antioksidansi

Vitamin E, vitamin C, ekstrakt zelenog čaja i slično – štite kožu od oksidativnog stresa i pomažu u obnovi barijere kože, povećavaju elastičnost kože.

Svi navedeni sastojci krema za atopijski dermatitis mogu pomoći u smanjivanju napornih simptoma. Međutim, s obzirom na to da osobe s atopijskim dermatitisom često imaju izraženu osjetljivost kože, neki sastojci običnih krema za kožu mogu pojačati simptome ekcema. Ovo se posebno odnosi na parfeme, parabene i silikone koji bi se trebali izbjegavati.

Krema za atopijski dermatitis ne bi trebala sadržavati parfeme koji su često alergeni i iritantni su za kožu i mogu pogoršati simptome svrbeža i upale.

Parabeni su konzervansi koji se mogu naći u brojnim proizvodima za njegu kože i kose s ciljem da produže rok trajanja. Neke osobe s ekcemom mogu biti pretjerano osjetljive na parabene i općenito konzervanse stoga bi ih trebalo izbjegavati.

Silikoni se obično u kreme stavljaju zbog svojstava omekšavanja no neke osobe na njih mogu negativno reagirati jer mogu izazvati iritaciju ili začepljenje pora.

Odabir proizvoda bez parfema, parabena i silikona može pomoći u smanjenju rizika od iritacije i alergijskih reakcija.

Kako odabrati najbolju kremu za atopijski dermatitis?

Na tržištu postoje brojni proizvodi za atopijski dermatitis poput sapuna, gelova za pranje, šampona i krema.

Odabir najbolje kreme za atopijski dermatitis bilo bi najbolje provesti u suradnji s dermatologom koji prati vaše stanje. Dermatolog će na temelju kliničke slike i vaših simptoma najbolje znati odabrati kremu ili lijek za vaše stanje, ali će ga moći i pratiti.

Kod nekih bolesnika je potrebno iskušavanje različitih krema dok se ne dođe do najboljeg izbora.

Cijene krema za atopijski dermatitis

Cijene krema za atopijski dermatitis malo su više ako se radi o kvalitetnom proizvodu, a kreću se od 10 do 50 eura. Cijena ovisi o proizvođaču, količini sastojaka i veličini proizvoda.

U Hrvatskoj se najčešće koriste kreme Avene, La Roche-Posay, CeraVe, Eucerin, A-derma, Bioderma i druge.

“Ja imam dijete s dermatitisom, njemu npr. Aderma nije pomogla, dok se La Roche linija Lipikar ispostavila super. Imamo gel za tuširanje i kremu za tijelo. Dermatolozi imaju obično ona mala pakiranja za probu pa je možda najbolje prvo isprobati”, jedan je od savjeta korisnice na grupi Ženski recenziraj.

Navedene kreme za atopijski dermatitis na recept se ne mogu kupiti.

