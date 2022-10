Mučnine u trudnoći: Zašto se javljaju i kako si pomoći?

Podijeli:







Izvor: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Mučnine u trudnoći vrlo su česta pojava i jedan od prvih simptoma kod većine trudnica. Javljaju se tijekom prvog mjeseca trudnoće, a u većini slučajeva nestaju nakon 12 do 14 tjedana. Iako se uglavnom govori da su to jutarnje mučnine, one se zapravo mogu javiti u bilo koje doba dana.

Točan uzrok mučnina u trudnoći sa sigurnošću se ne zna, ali se smatra da glavnu ulogu imaju hormonske promjene. Povećane razine hormona beta hCG, koji proizvodi posteljica, povezuju se s nastankom mučnina, ali i povišene razine hormona estrogena i progesterona.

Tako se, na primjer, vjeruje da trudnice koje nose djevojčice zbog povišene razine estrogena u organizmu imaju jače mučnine nego žene koje nose dječake.

Kako si pomoći?

Iako ih je nemoguće izbjeći, simptome mučnine u trudnoći možete ublažiti kako bi vam bili barem malo podnošljiviji. Neki od tih načina jesu pažljivo biranje hrane koju unosite u organizam, povećani unos tekućine, održavanje fizičke aktivnosti, boravak na svježem zraku, redovito odmaranje, izbjegavanje boravka u zadimljenim prostorima, kao i izbjegavanje bilo kakvih stresnih situacija.

Isto tako, liječnici preporučuju uzimanje vitamina i suplemenata koji mogu pomoći pri smanjenju simptoma mučnine. Međutim, naglašavaju da je prije uzimanja ikakvih dodataka prehrani potrebno konzultirati se s liječnikom kako ne bi došlo do neželjenih posljedica.

Istraživanja su pokazala da uzimanje suplemenata željeza u nekim slučajevima može dodatno pogoršati trudničku mučninu, zbog čega bi se trebali uzimati s vitaminom C ili sokom od naranče kako bi se povećala njihova apsorpcija, prenosi Index.

