Ne želite se udebljati: Vrijeme obroka skoro je jednako važno kao i što jedete

U današnje doba lako dolazimo do obilja hrane, a periodi dužeg posta su rijetki, osim kada su u pitanju mršavljenje ili vjerske prakse. Uobičajeno je konzumirati četiri ili više obroka dnevno, pri čemu se veći dio kalorija često unosi u drugom dijelu dana. Također, često se prakticira i međuobročno grickanje. Rezultati istraživanja sve više ukazuju na to da na naše zdravlje ne utječe samo što i koliko jedemo, već i kada jedemo. Kako to utječe na raspored obroka i može li povremeni post biti od koristi?

Naš cirkadijalni sat regulira mnoge aspekte naše fiziologije i ponašanja. Govori nam da danju budemo budni i aktivni, a noću da se odmaramo i spavamo. Može nam reći i kada je najbolje vrijeme za jelo.

Naše tijelo je biološki pripremljeno za hranu tijekom dana. Probava hrane, unos hranjivih tvari i metabolizam optimizirani su da se odvijaju kada bismo trebali biti aktivni i jesti.

Rad protiv ovog zadanog ritma, redovitim jedenjem kada trebamo spavati i postiti može ugroziti te procese i utjecati na naše zdravlje. Nepravilni obrasci prehrane, uključujući kasne noćne obroke, povezani su s debljanjem i većim rizikom od nekih bolesti.

Na primjer, radnici u smjenama i ljudi koji rade u večernjim, noćnim ili rotirajućim smjenama, imaju veći rizik od pretilosti, srčanih bolesti i dijabetesa, ali usvajanjem obrasca prehrane koji je usklađen s našim cirkadijalnim ritmom mogu se smanjiti ti rizici.

Može li pomoći privremeni post?