Nikad nemojte jesti glavu ove ribe, može izazvati halucinacije

Podijeli :

Sergii Koval / Alamy / Alamy / Profimedia

Neke vrste riba mogu dovesti do halucinacija, s učincima sličnim snažnom LSD-u. Znanstvenici upravo proučavaju fenomen dok se takve epizode ponavljaju. Posljedice su jasne i poznate od davnina, ali otrovne tvari još nisu sa sigurnošću identificirane.

Mala i naizgled bezopasna zlatnoprugasta ribica koja živi u cijelom Sredozemlju i na istočnoj obali Afrike (ali se može vidjeti i sjeverno do bretonske obale) i koja pliva blizu površine kao i na dubini od 70 m, sadrži u testovima različite psihotropne tvari, piše Novi list.

Riba koja živi u Jadranu može izazvati mučne halucinacije

Nazivana na različite načine, Sarpa salpa ili Salema, ali i “riba iz snova”, ima tisućljetnu povijest: čak su ju i stari Rimljani, naime, koristili kao rekreacijsku drogu tijekom ceremonija.

Ipak, znanstveno se o tome još uvijek zna vrlo malo. Mora se, međutim, reći da je upravo glava te ribe ta koja uzrokuje te učinke, dok jedenje ostatka tijela ne bi imalo kontraindikacija.

To sigurno nije jedina halucinogena riba. Indijska istraživačka skupina pokušala je procijeniti stanje psihotropnih vrsta riba, ističući kako su one različite i prilično uobičajene u tropskim vodama.

Međutim, mnoge ribe same po sebi nisu halucinogene, ali to postaju za ljude jer se hrane algama s tim svojstvima, a to se prije svega događa kod tropskih vrsta.

Ali čak i kada je u pitanju Sarpa salpa sumnja ostaje. Zapravo, moguće je da jede posidoniju oceanicu i da joj upravo ona daje psihotropna svojstva.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

VIDEO Iznajmljivačica iz Tučepa otkrila što ih najviše brine: “Bit će sve više” Hladna fronta donosi grmljavinsku oluju, za dio zemlje uključeno upozorenje