Ove uobičajene navike mogu imati negativan učinak na zdravlje naših bubrega

Unsplash/Ilustracija

Stvaranjem hormona, kontroliranjem ravnoteže elektrolita i filtriranjem otpada i dodatne tekućine iz krvi, bubrezi su ključni za održavanje općeg zdravlja. Na zdravlje bubrega može utjecati nekoliko čimbenika.

Dehidracija ili nedovoljna konzumacija vode može utjecati na rad bubrega i opće zdravlje na više načina. Bubrezi filtriraju otpadne tvari iz krvi, kontroliraju razinu elektrolita i održavaju ravnotežu tekućine u tijelu. Dehidracija može utjecati na bubrege na više različitih načina. Sljedeća tipična ponašanja mogu oštetiti bubrege:

Pretjerano konzumiranje lijekova protiv bolova​

Bubrezi mogu biti oštećeni čestim i pretjeranim korištenjem nesteroidnih protuupalnih lijekova, kao što su aspirin i ibuprofen. Vrlo je važno uzimati ove lijekove kako je propisano i, ako je potrebno, potražiti savjet liječnika, piše Times of India.

Nedovoljna hidratacija

Dehidracija zbog nedovoljnog unosa vode može opteretiti bubrege. Održavanje odgovarajuće hidracije ključno je za rad bubrega kako treba. Proizvodnja urina se smanjuje kao rezultat dehidracije. To uzrokuje da urin postaje koncentriraniji, što može uzrokovati stvaranje bubrežnih kamenaca. Infekcije mokraćnog sustava mogu potencijalno biti pogoršane koncentriranim urinom.

Policistična bolest bubrega: Nasljedni poremećaj koji je, ako se ne liječi, smrtonosan

Predoziranje soli​

Konzumacija velike količine soli može povećati krvni tlak, odnosno hipertenziju, što povećava rizik od bolesti bubrega. Ograničenje soli u prehrani pomaže u održavanju zdravog krvnog tlaka i rada bubrega.

​​Zanemarivanje hipertenzije i dijabetesa​

Oštećenje bubrega prvenstveno je uzrokovano hipertenzijom. Zdravlje bubrega ovisi o redovitom praćenju krvnog tlaka i njegovoj kontroli lijekovima ili promjenama načina života. S vremenom, oštećenje bubrega može biti posljedica nekontroliranog dijabetesa. Zdravlje bubrega ovisi o provjeravanju razine šećera u krvi i pridržavanju plana kontrole dijabetesa.

Prehlada bubrega: Može proći neopaženo u početku, ali i izazvati opasne komplikacije

Pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola​

Na funkciju bubrega može negativno utjecati prekomjerna konzumacija alkohola. Alkohol treba konzumirati umjereno, a osobe s bubrežnim problemima trebale bi o tome razgovarati sa svojim liječnikom. Bolest bubrega češća je kod pušača. Štoviše, može biti u sukobu s lijekovima propisanim za liječenje bubrežnih bolesti.

Zadržavanje urina

Dugotrajno zadržavanje urina može pogoršati bubrežnu bolest i infekcije mokraćnog sustava. Od ključne je važnosti brzo djelovati na signale vašeg tijela. Često zadržavanje urina može dovesti do dilatacije mjehura iznad normalnih granica. To na kraju može oslabiti sposobnost mjehura da se kontrahira i učinkovito oslobodi mokraću. Zadržavanje mokraće može opteretiti bubrege, što može utjecati na njihov rad. To na kraju može dovesti do problema s bubrezima.

