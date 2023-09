Prehlada bubrega: Može proći neopaženo u početku, ali i izazvati opasne komplikacije

Podijeli :

Pexels

Termin "prehlada bubrega" obično se ne koristi u medicinskom kontekstu, ali najčešće se radi o neslužbenom izrazu koji se koristi za opisivanje određenih simptoma ili stanja povezanih s bubrezima.

Prehlada bubrega, upala bubrega ili pijelonefritis je ozbiljna infekcija koja može biti akutna ili kronična.

Najčešći uzrok prehlade bubrega su bakterije koje dolaze iz donjeg dijela mokraćnog sustava, primjerice mjehura ili mokraćne cijevi.

Kod nekih osoba, kao primjerice trudnica ili osoba koje boluju od neke autoimune bolesti, postoji veća sklonost nastanku prehlade bubrega.

Što je prehlada bubrega?

Nerijetko su, posebice žene, od starijih znale čuti da ne smiju sjediti na hladnom kako ne bi prehladile bubrege – ili jajnike.

Iako prehlada bubrega kao medicinski pojam ne postoji, jasno je da se misli na pojavu simptoma upale.

Upala bubrega: Uzrok, simptomi i kako je liječiti prirodnim putem

Upala bubrega obično započinje prisustvom bakterija ili mikroorganizama u mokraćnom sustavu.

Bakterije mogu ući u mokraćni trakt izvana, kroz uretru, ili se mogu proširiti iz donjeg dijela mokraćnog sustava u bubrege. Najčešći način infekcije bubrega je uzlazna infekcija.

Nakon vanjske infekcije i ulaska bakterija u mokraćni trakt, one dospijevaju do osnovnih funkcionalnih jedinica bubrega te se tamo razmnožavaju.

Tako nastaje upala ili prehlada bubrega. Ta upala tada može izazvati oštećenje tkiva što izaziva uobičajene simptome prehlade bubrega poput bolova u leđima, povišene temperature i bol pri mokrenju.

Kako smo ranije naveli, postoje osobe koje su sklonije dobivanju upale bubrega, a to su:

– osobe slabijeg imuniteta zbog bilo kojeg razloga su generalno podložnije infekcijama bubrega

– osobe s anatomskim abnormalnostima mokraćnog sustava poput suženja uretera ili vezikoureteralnog refluksa

– osobe koje imaju kateter ili druge medicinske procedure koje uključuju mokraćni trakt

– osobe s oslabljenim imunološkim sustavom poput osoba koje imaju HIV, transplantirane organe ili prolaze kroz kemoterapiju

– u većem riziku od dobivanja prehlade bubrega su žene zbog toga što imaju kraću uretru od muškaraca te su tako sklonije infekcijama

– djeca i stariji zbog slabijeg imuniteta

– trudnice

Prehlada bubrega može proći bez prevelikih poteškoća, no ako se ne liječi, ili se ne liječi pravilno, može doći do ozbiljnih komplikacija i oštećenja bubrega. To stanje može izrazito zakomplicirati život i smanjiti kvalitetu života kod pacijenta.

Simptomi upale bubrega

Simptomi upale bubrega se mogu razlikovati od osobe do osobe, a varirati može i intenzitet određenih reakcija. Tako primjerice neke osobe mogu osjećati jaku bol u leđima dok kod drugih to uopće ne mora biti jedan od simptoma. Nema konkretnog objašnjenja zašto neke osobe doživljaju simptome jače, a neke slabije.

Međutim, ističe se da su simptomi pojačani kod osoba slabijeg imuniteta.

Najčešći simptomi prehlade bubrega su:

– bol u donjem dijelu leđa: pacijenti često opisuju intenzivnu bol u donjem dijelu leđa, obično na strani zahvaćenog bubrega jer se tamo i nalaze; ovu bol uzrokuje upalna reakcija te oštećenje tkiva bubrega koja nadražuje receptore za bol

– povišena tjelesna temperatura: visoka tjelesna temperatura iznad 37,6°C i osjećaj groznice su uobičajeni simptomi prehlade bubrega i mogu biti popraćeni drhtavicom i zimicom

– mučnina i povraćanje

– učestalo i bolno mokrenje: infekcija i prehlada bubrega mogu uzrokovati učestalo mokrenje, koje se nerijetko pojavljuje uz osjećaj pečenja ili boli tijekom mokrenja

– bol u trbuhu: bol u trbuhu, posebice u području abdomena može biti prisutna kao dodatni simptom, a ponekad se može zamijeniti s bolom u donjem dijelu leđa

– opća slabost i umor: pacijenti često osjećaju opću slabost i umor, što je odgovor tijela na infekciju

– proljev i gastrointestinalni problemi: iako rjeđe, upala i prehlada bubrega mogu uzrokovati probavne smetnje, uključujući proljev i bol u trbuhu

Navedeni simptomi prehlade bubrega mogu biti drugačiji kod svih pacijenata, no na pojavu onih koji traju duže od jednog dana bez prestanka, potrebno je obratiti se liječniku.

Cilj je da se što prije započne pravilno liječenje kako bi se spriječile komplikacije i produljivanje upale.

Liječenje prehlade bubrega

Nakon pojave simptoma je jako bitno da se što prije krene s liječenjem kako ne bi došlo do pojave rizika i komplikacije nakon upale bubrega.

Čišćenje bubrega: Napitak od nekoliko kuna koji pomaže i kod upala

Ako se prehlada ne liječi ili ne liječi pravilno može doći do oštećenja bubrega ili gnojnih nakupina u području bubrega. Isto može nastati i ako se kod pacijenta događaju ponavljajuće prehlade bubrega.

U tom slučaju je potrebno dodatno liječenje i drenaža. Kod nekih se pacijenata mogu pojaviti i ožiljci na bubrezima što utječe na njihovu funkciju.

Jedna od mogućih komplikacija prehlade bubrega je septički šok koji može nastati zbog teške bakterijske infekcije, ali i infekcija krvi kada bakterije uzrokuju sepsu što je iznimno opasno stanje.

Nije rijetko da osobe koje su jednom imale prehladu bubrega postanu sklonije ponovnom oboljenju.

Uvin čaj: Liječi infekcije mokraćnog sustava, ali na jednu stvar morate paziti Sok od koprive: Liječi anemiju, smanjuje upale, a možete ga napraviti kod kuće

No, da do svega toga ne dođe, potrebno je pravilno liječenje prehlade bubrega. Ono se obično bazira na primjeni antibiotika koji su ključni za liječenje. Oni pomažu u suzbijanju bakterijske infekcije.

Ne uzimajte antibiotike bez prethodnog savjetovanja liječnika. Uz antibiotike se mogu koristiti i drugi lijekovi za smanjivanje boli i drugih simptoma, no niti njih nemojte uzimati bez dopuštenja liječnika.

Kod liječenja je jako bitno da osoba uzima dovoljno tekućine jer tijelo zbog upale i povišene tjelesne temperature može dehidrirati.

Važno je osigurati dovoljno unosa tekućine kako biste održali hidrataciju. U nekim slučajevima, posebno kod teških simptoma, može biti potrebno korištenje intravenske tekućine.

Kod prehlade bubrega je jako važno mirovanje i smanjivanje tjelesnog napora kako bi se tijelo što lakše i brže oporavilo.

Prirodni načini za liječenje boli u bubrezima

Osim antibiotika i lijekova koji smanjuju simptome, nekim pacijentima mogu pomoći i prirodni načini poput čajeva za bubrege za smanjivanje upale. Važno je napomenuti kako kod alternativnih lijekova ne postoji znanstveni medicinski dokaz da djeluju, jedino postoje iskustva koja su u većem dijelu pozitivna.

Čaj od vrbovice: Štiti bubrege, liječi bolesti prostate i menstrualne tegobe

“Treba pojačati unos B vitamina i magnezija, a meni su bili dobri i čajevi od preslice, koprive i kadulje. Dobro djeluje i čaj od kukuruzne svile i peteljki trešanja”, navodi svoje iskustvo s prehladom bubrega jedan od korisnika Forum.hr-a.

Neki korisnici navode kako im je od velike pomoći bila akupunktura, te MMS (tzv. miracle mineral solution) prah poznat i pod nazivom CD (chlorine dioksid). Međutim, Hrvatska liječnička komora upozorava da navedeno može samo ugroziti nečije zdravlje jer su ti spojevi inače poznati kao industrijski izbjeljivači te se koriste kao sastojci u dezinfekcijskim sredstvima i pesticidima.

Ako želite smanjiti bolove i ubrzati oporavak, postoje iskustva koja navode da su biljni, organski čajevi dobar način. Kao čaj za bubrege predlažu topli napitak od konoplje, čaj od maslačka, čaj od smreke, čaj od peršina i uvin čaj.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.