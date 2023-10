Ovi svakodnevni simptomi otkrivaju bolest jetre

Podijeli :

Jetra je jedan od najvažnijih organa u tijelu, a može podnijeti da bude oštećeno ¾ tkiva prije nego što se pokažu znakovi bolesti. Budući da je to jedini organ u tijelu koji može lako zamijeniti oštećene stanice, nije jednostavno otkriti bolest dok ne počnu ozbiljni problemi.

Kad se pojavi ciroza, tada je jetra došla do točke kada se više ne može regenerirati, a glavni uzročnici su: pretjerana konzumacija alkohola, dijabetes, pretilost i razne druge bolesti koje uzrokuju oštećenja stanica jetre.

Ono od čega ljudi najviše strahuju su netipični simptomi koji ukazuju na bolest jetre, a često se zanemaruju ili percipiraju kao dio nekog drugog stanja koje nema veze s jetrom.

Nemogućnost koncentracije

Ako vam koncentracija pada svaki put kad krenete raditi ili svakodnevno satima gledate u prazno i ništa se ne čini smislenim, možda nemate samo „jedan od onih dana“. Zbunjenost i letargija simptomi su oštećenja jetre i nastaju kada jetra nije u stanju ukloniti toksine iz krvi i dati tijelu energiju. Tada mozak postaje spor i trom te se i metabolizam usporava, što može uzrokovati zaboravljanje ili nemogućnost koncentracije.

Loš zadah

Povremeni ili stalni loš zadah, poznatiji kao halitoza, česta je socijalna neugodnost, ali puno važnije je da to može biti simptom različitih bolesti, poput bolesti desni, gastrointestinalnih bolesti, bolesti jetre, dijabetesa ili infekcije grla. Bolest jetre prepoznaje se po lošem zadahu koji ima voćni miris, što uzrokuje visoka koncentracija dimetil sulfida, spoja koji miriši po kupusu, piše Centar zdravlja.

Svrbež

Vaša koža osjeća svrbež kada su završni živci nadraženi, bilo zbog topline uzrokovane upalom ili zbog prisutnosti kemikalija koje ih iritiraju. Tijelo često aktivira ovu reakciju kao odgovor na antigen koji ulazi u kožu, ali svrbež može biti i simptom opasnijeg stanja. Kada je jetra oštećena, žučni kanal je začepljen ili blokiran, žuč se tada apsorbira u krvotok, što iritira živčane završetke i uzrokuje svrbež. Nažalost, ovaj simptom se rijetko povezuje s ozbiljnim zdravstvenim stanjima.

Modrice i krvarenja

Kada zbog raznih čimbenika vaše krvne žile oslabe, tada lakše dolazi do nastanka modrica i krvarenja. Ako dođe do oštećenja, jetra više ne može proizvoditi dovoljnu količinu čimbenika potrebnih za zgrušavanje krvi pa nerijetko dolazi do curenja krvi i oštećenih kapilara.

Depigmentacija kože

Depigmentirana koža može imati niz uzroka od neishranjenosti do autoimunih stanja. Pigmentacija na koži, koja se pojavljuje kao rezultat ciroze, je smeđe boje, što ukazuje na to da postoji ozbiljan problem s funkcijom jetre.

Povećane dojke kod muškaraca

Jedan od simptoma ciroze jetre je povećanje razine estrogena u tijelu, što dovodi do stanja pod nazivom ginekomastija, odnosno povećanja grudi kod muškaraca. Budući da je ravnoteža spolnih hormona poremećena, muškarci koji imaju bolesnu jetru mogu doživjeti različite probleme, poput erektilne disfunkcije, nižeg libida i smanjenja veličine testisa.

Crveni dlanovi

Dlanovi crvene boje, uz koje se često javljaju osjećaj topline i/ili peckanje, karakteristični su simptomi neke kožne bolesti. Može biti riječ o vrsti dermatitisa, ekcema ili o nasljednom stanju, a crvene dlanove može čak izazvati trudnoća. Zanimljivo je da crvene dlanove nazivaju i dlanove jetre jer su često simptomi ciroze jetre. Upravo zbog brojnih mogućnosti ne treba brzati sa zaključkom, ali se svakako treba savjetovati s liječnikom.

